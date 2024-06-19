SON DAKİKA: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Lugano ile eşleşti!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi belli oldu.

UEFA'nın İsviçre Nyon'da bulunan merkezinde yapılan kura çekiminde Fenerbahçe, Lugano ile eşleşti.

TANIDIK RAKİP

İsviçre ekibi geçtiğimiz yıl UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş ile aynı grupta yer almıştı. Temsilcimiz ilk maçta rakibine 3-2 mağlup olurken rövanş karşılaşmasında Lugano'yu 2-0 ile geçmişti.

İLK MAÇLAR 23-24 TEMMUZ'DA

İkinci ön eleme turunda ilk maçlar 23 ve 24 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 30 veya 31 Temmuz'da oynanacak.

İlk maçı deplasmanda, ikinci maçı kendi sahamızda oynayacağız.

İŞTE DİĞER EŞLEŞMELER

Ludogorets / Dinamo Batumi - Dinamo Minsk / Pyunik

APOEL FC - Ordabasy / Petrocub

Ferençvaroş - New Saints / Decic

PAOK - Borac Banja Luka / Egnatia

Bodo Glimt - RFS / Larne

Malmö - Klaskvik / Differdange

Vikingur / Shamrock Rovers - Sparta Prag

Ballkani / Santa Coloma - Midtjylland

F. Tallinn / Celje - S. Bratislava / Struga

Panevezys / HJK - J. Bialystok

H.Spartans / Lincoln RI - Qarabağ

Virtus / FCSB - Maccabi Tel Aviv





