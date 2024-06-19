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SON DAKİKA: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Lugano ile eşleşti!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.06.2024 13:22
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Son dakika... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Ön Eleme turundan katılacak olan Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi İsviçre Nyon'da bulunan merkezinde yapılan kura çekiminde belli oldu. Sarı-Lacivertliler İsviçre'nin Lugano ekibi ile eşleşti. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Lugano ile eşleşti!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi belli oldu.

UEFA'nın İsviçre Nyon'da bulunan merkezinde yapılan kura çekiminde Fenerbahçe, Lugano ile eşleşti.

TANIDIK RAKİP

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İsviçre ekibi geçtiğimiz yıl UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş ile aynı grupta yer almıştı. Temsilcimiz ilk maçta rakibine 3-2 mağlup olurken rövanş karşılaşmasında Lugano'yu 2-0 ile geçmişti.

İLK MAÇLAR 23-24 TEMMUZ'DA

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İkinci ön eleme turunda ilk maçlar 23 ve 24 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 30 veya 31 Temmuz'da oynanacak.
İlk maçı deplasmanda, ikinci maçı kendi sahamızda oynayacağız.

İŞTE DİĞER EŞLEŞMELER

Ludogorets / Dinamo Batumi - Dinamo Minsk / Pyunik
APOEL FC - Ordabasy / Petrocub
Ferençvaroş - New Saints / Decic
PAOK - Borac Banja Luka / Egnatia
Bodo Glimt - RFS / Larne
Malmö - Klaskvik / Differdange
Vikingur / Shamrock Rovers - Sparta Prag
Ballkani / Santa Coloma - Midtjylland
F. Tallinn / Celje - S. Bratislava / Struga
Panevezys / HJK - J. Bialystok
H.Spartans / Lincoln RI - Qarabağ
Virtus / FCSB - Maccabi Tel Aviv

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