Son dakika: Fenerbahçe - Sevilla maçı sonrası olay yorum! "1 kuruş hayrınız yok, bir daha gelmeyin!"

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nu lider olarak tamamlayan Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla ile eşleşmişti. Sarı - lacivertliler; İspanya'da oynanan ilk maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmış, Kadıköy'deki rövanşı 1-0 kazanmasına rağmen turnuvadan elenmişti. Temsilcimiz, her iki maçta da birçok gol pozisyonuna girdi ancak sadece 1 kez fileleri havalandırabildi.

Spor yazarları; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un oyun tercihi ve değişikliklerini köşelerinde değerlendirirken, tribünlerden sahaya yabancı madde atılmasını eleştirdi.

İşte yazarların yorumları;

"CİDDİ BİR GÜÇ GÖSTERİSİ"

GÜRCAN BİLGİÇ/FOTOMAÇ: "Fırsatlar da geldi ama çeyrek final kapısını sürekli çalıp durduk. Kazanma sınırında oynana ilk maçında, dünkü karşılaşmanın da kırılma noktası iki takım arasındaki tecrübe farkıydı. Her türlü gerginliği kendi lehine yorumlamayı bilen Sevilla karşısında, performansını zorlayan Fenerbahçe. Üstelik seyircisinden de istediği desteği alamadan. Bir perde kapandı ama ciddi bir güç gösterisi ve limitini bilmeyi cebine koydu Fenerbahçe. İyi bir takıma sahipler, karakterli oyuncuları var ve ahlaklılar."

"NEDEN BUGÜNE KADAR YEDEK KALDI?"

ÖMER ÜRÜNDÜL/SABAH: "Jorge Jesus'un ilk 11'i çok ilginçti. Aylardır oynamayan İsmail ilk 11'deydi, bana göre çok da iyiydi. Neden bugüne kadar yedek kaldı? Oosterwolde geldiğinden beri toplam 15 dakika oynamıştı o da ilk 11'de vardı. Arda yorulana kadar gayet iyi mücadele etti. Fenerbahçe bu turu, maçın ilk yarısında kaçırdığı net fırsatlar ve ilk maç 1-0'dan sonra oyunu tutmayıp, ikinci gol yemesi yüzünden elendi. Çünkü rakip dün geceki gibi kapanacaktı. Dağınık savunmayı hiçe sayan rakip karşısında iş bitirilmeliydi."

"DEĞİŞİKLİKLERLE TAKIM GERİYE GİTTİ"

SERDAR ALİ ÇELİKLER/HABERTÜRK: "Tur çok küçük farklarla gitti. Sevilla'nın tecrübesi ve açıkça söyleyelim çirkefliği oyunu öldürme açısından etkili oldu. Jorge Jesus, ilk maçta ikinci yarıdaki rakip hocanın müdahalesine yanıt verememişti. Bu maçta da değişikliklerle takım geriye gitti. Ferdi sola geçebilir ve Osayi sağ kenara monte edilebilirdi. MHY yerine Crespo olabilirdi. Enner de kötü oynamasına karşın ısrarla kalabilirdi sahada."

"TRİBÜNLERİN MARİFETİYLE ELENDİ FENERBAHÇE"

ERCAN GÜVEN/MİLLİYET: "Maçın bitmesine çeyrek kala ne gerek olduğu anlaşılmaz şekilde Zajc’ın yerine Mert Hakan’ı aldı Jesus. Ardından Rossi, Emre Mor ve Pedro girdi. Portekizli hoca, Arda, Valencia ve Serdar Aziz’i çıkarıp iki stoper bıraktı ve risk aldı. Sevilla’nın sahte penaltısı VAR’dan döndükten sonra Emre Mor’un kaçan bir golü var ki, ne kadar da büyük ihtiyaçtı o anda. Maçın son dakikalarında Fenerbahçe resmen ezmeye başladı UEFA gediklisi rakibini ama tecrübe, arzuya baskın çıktı. Doğrusunu söylemek gerekirse tribünlerin marifetiyle elendi Fenerbahçe."

"1 KURUŞ FAYDANIZ YOK"

BÜLENT TİMURLENK/SABAH: "Jesus etkisiz Oosterwolde'yi alıp Szalai'yi sol bekle çekip, 70'te dörtlü defansa dönebilirdi. Farklı değişikliklerle dizilişi değiştirmekte geç kaldı. Sampaoli'nin kenardan getirdiği adamların hepsi topla vakit çalınca, oyun kitlendi kaldı. Doğrusu yazık oldu. Savunmaktan başka hiçbir planı olmayan İspanyollar elden kaçtı. Tribünlerden kimler bu yabancı maddeleri atıyorsa tek bir çağrım var... Bir daha gelmeyin maça. Fenerbahçe'ye 1 kuruş hayrınız yok."

"NE GEREKİYORSA FAZLASI ARDA'DA VAR"

İLKER YAĞCIOĞLU/TAKVİM: "Arda'nın ayağına gelen toplarla heyecan yaşadık. Valencia çok istekliydi. Zajc da kalitesini sahaya yansıttı. Ama katı Sevilla defansını aşmakta zorlandık. İlk yarıyı 1-0 önde kapatınca 2. yarıyla birlikte Sevilla kalesini ablukaya aldık. Pozisyonlar da yakaladık. Ama futbol şansı dün gece Sevilla'dan yanaydı. Temponun en çok arttığı anlarda birkaç kendini bilmezin sahaya attığı yabancı maddeler Sevilla'nın ekmeğine yağ sürdü ve oyunun temposu düştü. Sonradan oyuna giren oyunculardan hemen hemen hiç katkı alamadık. Zaten Arda, Valencia ve Zajc çıktıktan sonra da sahada sorumluluk alan oyuncu kalmadı. Ayrı bir paragraf Arda için açayım. İlk 11'de oynamak için ne gerekiyorsa Arda Güler'de fazlası var."

"ASIL DRAMA, TRİBÜNÜN RİTMİ BOZMASIYDI"

ATTİLA GÖKÇE/MİLLİYET: "Fenerbahçe’nin cesur oyunu önce Batshuayi’nin 19’daki sakatlığı, sonrasında da Valencia ile King’in umulan etkinliği sağlayamaması yüzünden tur getiren bir yeterliliğe ulaşamadı. Jesus’un değişiklikleri: Önce Zajc ile Mert Hakan… Sonra da Arda, Valencia ve Serdar’ı alıp Rossi, Emre ve Pedro’yu oyuna sürmesi. Bu hamleler yeterli olmadı. Asıl drama neydi peki? Fenerbahçe’yi hayatın en büyük değeri olarak kalplerinde aşkla yaşatan tribün ahalisinin, sahaya yabancı madde yağdırarak takımın ritmini bozması! Boşuna dememişler “Aşkın gözü kördür” diye..."

