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  4. Son dakika! Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli istifa etti

Son dakika! Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli istifa etti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.01.2020 12:35 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Fenerbahçe Kulübü, Sportif Direktör Damien Comolli'nin istifa ettiğini açıkladı.

Son dakika! Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli istifa etti

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir."

Ayrıntılar geliyor...

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