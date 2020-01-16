Son dakika! Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli istifa etti

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir."
Ayrıntılar geliyor...
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