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Son dakika: Fenerbahçe taraftarına büyük müjde! Herkes, "Ayrılacak" derken...

19.03.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig'de beklenen performansı gösteremese de UEFA Avrupa Ligi'ndeki oyunuyla adından hayli söz ettiren ve turnuvaya veda ettiği son 16 turunda Barcelona'ya karşı beğenilen bir mücadele ortaya koyan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, oyuncularını tebrik etti.

Son dakika: Fenerbahçe taraftarına büyük müjde! Herkes, "Ayrılacak" derken...
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe, 6 genç futbolcusuyla sözleşme imzalamış ve geleceğin kadrosunu oluşturmak için ilk adımı atmıştı. Sarı - lacivertlilerde gençlerle yapılan anlaşma sonrasında sıra, takımın tecrübeli isimlerine geldi. Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe, ‘Geleceğe imza’ adıyla düzenlenen törende Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan ve Ertuğrul Çetin’in sözleşmelerini uzatmış, İsak Vural’ı da renklerine bağlamıştı. Genç yeteneklerin ardından gözler şimdi takımın tecrübelilerine, abilerine çevrildi.

2 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Yönetimin önceliği Serdar Aziz ve Altay Bayındır. Serdar’ın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin uzatılması için yürütülen görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Deneyimli stoperle önümüzdeki günlerde 2 yıllık yeni kontrat imzalanması bekleniyor.

AJAX, ALTAY'I ÇOK İSTİYOR AMA...

Altay Bayındır’ın mukavelesi önümüzdeki sezonun sonunda bitecek. Ajax, yakından takip ettiği 23 yaşındaki file bekçisini, İnter’e gidecek olan Andre Onana’ın yerine düşünüyor. Hollanda ekibinin yaz aylarında teklif yapma ihtimali yüksek. Yönetim, Altay’la uzun süreli yeni bir sözleşme imzalayıp, gelecek tekliflerde masaya daha güçlü oturmak istiyor. Fenerbahçe ’de çok mutlu olan başarılı file bekçisinin de kontratını uzatmaya sıcak baktığı öğrenildi.

1 YIL DAHA VALENCIA

Fenerbahçe’de bu ikilinin dışında masaya oturulacak iki isim daha var: Enner Valencia ve Miha Zajc... Geçen sezon takıma katılan Valencia, geldiği günden beri sahadaki mücadelesi ve örnek kişiliğiyle beğeni kazandı. Yönetim, Ekvadorlu yıldızın 2023’te bitecek kontratını 2024’e uzatmayı planlıyor.

ZAJC İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Sarı-Lacivertliler’de bu sezonun flaş ismi olan Zajc’ın sözleşmesi de 2023 yazında sona erecek. İtalya’dan birçok takımın takibe aldığı Sloven orta saha oyuncusuyla da 3 yıllık mukavele için görüşmeler devam ediyor.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Altay Bayındır Serdar Aziz Enner Valencia Miha Zajc
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