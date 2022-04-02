Son dakika: Fenerbahçe taraftarını çıldırtan pozisyon: "Hemen kadro dışı kalsın!"

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Kayserispor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, ilk 20 dakikada birçok pozisyona girdi. Sarı - lacivertlilerin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, maçta girdiği bir pozisyon sonrasında taraftarlar tarafından büyük tepki çekti.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, Kayserispor maçında büyük bir fırsattan yararlanamadı.

NET POZİSYONU HARCADI

Ceza sahası içerisinde topla buluşan Kahveci'nin boş pozisyonda ağır kalması ve vuruşunu geç yapmasıyla savunma araya girdi ve sarı - lacivertliler, çok net bir gol pozisyonunu harcamış oldu.

"KADRO DIŞI BIRAKILSIN"

İrfan Can Kahveci'nin gol şansını değerlendirememesi üzerine Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada oyuncuya büyük tepki gösterdi. 26 yaşındaki futbolcu için "Mesut Özil ve Ozan Tufan gibi İrfan Can Kahveci de kadro dışı bırakılmalı" yorumları yapıldı.

İŞTE O POZİSYON

Görüntü, beIN Sports'tan alınmıştır



