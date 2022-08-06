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Son dakika: Fenerbahçe taraftarının aylardır beklediği golcüde işlem tamam! Sarı - lacivertliler, Maxi Gomez ile anlaşmaya vardı....

06.08.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovacko'yu 3-0 mağlup ederek büyük avantajı cebine koyan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında "Bir forvet transferi yapabiliriz" açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamanın ardından girişimlerini hızlandıran sarı - lacivertli yönetim, taraftarların merakla beklediği santrfor transferini bitirme aşamasına geldi. Fenerbahçe; Maxi Gomez ile her konuda anlaştı.

Son dakika: Fenerbahçe taraftarının aylardır beklediği golcüde işlem tamam! Sarı - lacivertliler, Maxi Gomez ile anlaşmaya vardı....

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovacko'yu konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Rövanş öncesi avantajlı duruma geçen sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında transfere dair konuşmuş ve taraftarların merakla beklediği santrfor takviyesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti.

HER KONUDA ANLAŞMAYA VARILDI

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İspanyol basınının haberine göre; Fenerbahçe, Valencia'da forma giyen Maxi Gomez ile her konuda anlaşmaya vardı.

VALENCIA İLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

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Haberde oyuncu tarafını hızlıca çözen sarı - lacivertli yönetimin Valencia ile pazarlıklarını sürdürdüğü ve transferde son aşamaya geldiği aktarıldı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

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Geçtiğimiz sezon 32 resmi maçta görev yapan 25 yaşındaki Uruguaylı futbolcu, 5 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.


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