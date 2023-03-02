SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarına müjdeli haber! Kayserispor maçı için yapılan itiraza sonrası karar verildi, yürütme durduruldu

SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarına müjdeli haber! Kayserispor maçı için yapılan itiraza sonrası karar verildi, yürütme durduruldu

02.03.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında 4 Mart'ta oynanacak Süper Lig karşılaşmasına Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince misafir takım taraftarı alınmayacağı açıklanmıştı. Fenerbahçe cephesi konuyu mahkemeye taşırken, Kayseri 2. İdare Mahkemesi'nden Sarı-Lacivertliler'e müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarına müjdeli haber! Kayserispor maçı için yapılan itiraza sonrası karar verildi, yürütme durduruldu

Fenerbahçe taraftarı bir avukatın, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Kayserispor ile Fenerbahçe arasında 4 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmaması kararına ilişkin başvurusu üzerine Kayseri 2. İdare Mahkemesi, deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

YÜRÜTME DURDURULDU

1423589

Passolig kartı bulunan avukat Ahmet Demirci'nin, avukatlar Nilay Şenyüz Deligezer ve Ömer Deligezer aracılığı ile Kayseri 2. İdare Mahkemesine başvurarak, Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulunun Kayserispor-Fenerbahçe arasında Kayseri'de oynanacak maça Fenerbahçe taraftarlarının alınmayacağına dair kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması, akabinde de yapılacak yargılama sonucunda kararın iptal edilmesi talebi üzerine söz konusu mahkeme, yürütmenin durdurulması kararı aldı.

Kayseri 2. İdare Mahkemesinin kararında, şu ifadelere yer verildi:

"Dava konusu işlemin Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe AŞ arasında gerçekleştirilecek müsabakada misafir tribünün kapatılarak, misafir takım taraftarlarının stadyuma alınmamasına ilişkin olduğu ve söz konusu müsabakanın 4 Mart'ta gerçekleştirileceği dikkate alındığında uygulanmakla etkisi tükenecek idari işlem mahiyetinde olması ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle savunma verilmesi ve ara karar gereklerinin yerine getirilmesine ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilmesine kadar dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20. ve 27. maddeleri uyarınca savunma ve ara kararına cevap verme süresinin 1 gün olarak belirlenmesine, ara kararı gereğinin yerine getirilmesinin zorunlu olduğu hususunun davalı idareye bildirilmesine oy birliğiyle karar verildi."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkesin beklediği haber geldi! O madde artık yok... İşte Arda Güler'in yeni sözleşmesiHerkesin beklediği haber geldi! O madde artık yok... İşte Arda Güler'in yeni sözleşmesi
Icardi, eşi Wanda Nara'nın üstü çıplak fotoğrafını paylaştı!Icardi, eşi Wanda Nara'nın üstü çıplak fotoğrafını paylaştı!
Galatasaray 'şampiyonluk' için gözünü fena kararttı!Galatasaray 'şampiyonluk' için gözünü fena kararttı!
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor fener fenerbahçe Süper Lig spor toto oynanacak verildi spor tot süper li spor to iyet da,

En Çok Okunan Haberler

Gidiş var dönüş yok! İstanbul’da böylesi hiç görülmemişti

Gidiş var dönüş yok! İstanbul’da böylesi hiç görülmemişti

Haluk Levent'ten çarpıcı sözler 'Şerefim üzerine yemin ediyorum...'

Haluk Levent'ten çarpıcı sözler 'Şerefim üzerine yemin ediyorum...'

Yaptığı bağışla şaşırttı! İşte toplanan miktar...

Yaptığı bağışla şaşırttı! İşte toplanan miktar...

Türk futbol camiası Omuz Omuza! Rekor seviyede bağış yapıldı...

Türk futbol camiası Omuz Omuza! Rekor seviyede bağış yapıldı...

Mbappe katıldı, tüm dünya konuştu! Yıldız futbolcu rekor kırdı...

Mbappe katıldı, tüm dünya konuştu! Yıldız futbolcu rekor kırdı...

Trabzonspor'da deprem! 'Ahmet Ağaoğlu istifasını imzaladı'

Trabzonspor'da deprem! 'Ahmet Ağaoğlu istifasını imzaladı'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.