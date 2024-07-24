SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarının uzun süredir beklediği Faslı golcü Youssef En-Nesyri transferi bitti! Mourinho ile duyuruldu...

Fenerbahçe, uzun süredir transfer girişimlerini sürdürdüğü 27 yaşındaki Faslı golcü Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe bu transferi Jose Mourinho fotoğrafıyla duyurdu!

KAP AÇIKLAMASI GELDİ! EN-NESYRİ FENERBAHÇE'DE

Sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Sevilla Football Club, S.A.D. ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Sarı-Lacivertliler taraftarın heyecanla beklediği isim için, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak En-Nesyri'nin gol sevincine gönderme yaptı ve transferi duyurdu.

FENERBAHÇE İÇİN YOLA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, resmi imzayı atmak için İstanbul'a doğru yola çıktı. Paylaşılan görüntülerde yıldız oyuncunun uçağa binmek için havaalanına geldiği görülüyor. Fenerbahçe'nin yeni transferinin bugün 15:00 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.

EN-NESYRİ TRANSFERİ ÇOK KONUŞULDU

En-Nesyri'ye her yıl için Kanarya'nın kasasından 4 milyon Euro ödenecek. En-Nesyri'nin transferi sadece Türkiye'de değil Avrupa ve dünya futbol basınında da geniş yer buldu.