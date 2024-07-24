SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarının uzun süredir beklediği Faslı golcü Youssef En-Nesyri transferi bitti! Mourinho ile duyuruldu...

Fenerbahçe, uzun süredir transfer girişimlerini sürdürdüğü 27 yaşındaki Faslı golcü Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe bu transferi Jose Mourinho fotoğrafıyla duyurdu!
Sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Sevilla Football Club, S.A.D. ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Sarı-Lacivertliler taraftarın heyecanla beklediği isim için, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak En-Nesyri'nin gol sevincine gönderme yaptı ve transferi duyurdu.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, resmi imzayı atmak için İstanbul'a doğru yola çıktı. Paylaşılan görüntülerde yıldız oyuncunun uçağa binmek için havaalanına geldiği görülüyor. Fenerbahçe'nin yeni transferinin bugün 15:00 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.
En-Nesyri'ye her yıl için Kanarya'nın kasasından 4 milyon Euro ödenecek. En-Nesyri'nin transferi sadece Türkiye'de değil Avrupa ve dünya futbol basınında da geniş yer buldu.