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Son dakika: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Serhat Akın'a gönderme! 'Herkes bu işi biliyor, umrumda değil!'

20.09.2023 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 4'te 4 ile başlayan ve bu sezon oynadığı 10 resmi maçın 10'unu da kazanan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda oynanacak olan Nordsjaelland karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe efsanelerinden Serhat Akın'ın eleştirilerine cevap verdi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Bu sezon oynadığı 10 resmi maçta 10 galibiyet alan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Nordsjaelland ile karşı karşıya gelecek. Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, kritik müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'de 4'te 4 yapan ve oynadığı diğer 6 maçta da galibiyet alan sarı - lacivertlilerin hocası, efsane futbolcu Serhat Akın'ın kendisi hakkında dile getirdiği eleştirilere cevap verdi.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri;

SERHAT AKIN'A YANIT

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"Ben pek işin o tarafında değilim. Takip de etmiyorum. 30'da 30 da yapsak, öyle bir iş yapıyoruz ki, herkesin bildiği bir iş yapıyoruz. Ben ne yaptığımı biliyorum. Biz işimize bakıyoruz. Dışarının ne söylediğine çok fazla itibar etmiyorum. Oyuncularla her gün yaşayan bizleriz. Her oyuncunun ne kadar katkı yapabileceğini biliyoruz. İşimizi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar da elimizden geleni yapar ve mutlu sona ulaşırız"

"YARIN BELKİ CRESPO BELKİ ZAJC"

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"6 numara pozisyonunda 4 tane oyuncumuz var. İsmail, Bertuğ, Zajc, Crespo. Duruma göre, rakibe göre, oyuncuların sağlık durumuna göre bunları değerlendirebiliriz. İsmail'in cezası nedeniyle Zajc'ı oynattık. Yarınki maçta belki Crespo, belki Zajc'ı oynatabiliriz. Ama lig maçlarında Türk olduğu için İsmail ve Bertuğ'a fazlasıyla ihtiyacımız olacak. Dönüşümlü olarak, rakibe göre o pozisyonundaki oyuncuları değerlendireceğiz."

"RYAN KENT İYİ PERFORMANS GÖSTERDİ"

"Sonuçta biz bir takımız. Bütün oyuncularımız değerli. Her oyuncumuzun neler yapabileceğini biliyoruz. Her maça, rakibe göre oyuncularımızı hazırlıyoruz. Kent de oynadığı maçlarda iyi oynadı. Antrenmanlardaki performansından memnunuz. 27-28 kişilik kadromuz var. Türkiye'deki maçlara göre kadroyu planlamak farklı bir şey. Avrupa'da elimiz daha rahat oluyor. Oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Kent'in de performansından gayet memnunum"

"CENGİZ, 2-3 HAFTA YOK"

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"Cengiz Ünder'in sakatlığı gerçekten bizi de şaşırttı. Birinci dakikada alışık olmadığımız bir sakatlık. En az 2, en fazla 3 hafta sakatlığı olacak. Emre Mor'un da sakatlığı geçti gibi. 2-3 haftaya kadar takıma döneceğini düşünüyorum"

"BAZI İSİMLER DİNLENECEK"

"Rotasyona gelince, 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Yarınki maçta bazı oyuncuları dinlendireceğiz. Rotasyonlu bir şekilde çıkacağız. En iyi oynayabilecek oyuncularla çıkacağız."

"TADIC'TEN MEMNUNUM"

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"Bu yorumlar kişiden kişiye değişebilir. Biz maçların geneline bakıyoruz. Taktik performansa bakıyoruz. Her şeyi değerlendirerek bir sonuca varıyoruz. Tadic'in genel performansından memnunum. Ama bu her maç oynayacak anlamına gelmiyor. Ama bizim her oyuncumuz değerli, belki Tadic'in yerine yarın başkası oynayacak."

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