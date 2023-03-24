Son dakika: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus için Brezilya'dan olay yaratan iddia! Ünlü gazeteci 'Kulaklarımla duydum' dedi ve...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanına çıkmış ve ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak lider Galatasaray'ın Konyaspor'a yenildiği haftayı kayıpsız geçmişti. Milli araya moralli giren sarı - lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI İLE ANILIYORDU

Beşiktaş derbisinde takımının başında yer alamayacak olan Portekizli çalıştırıcının adı, son dönemde Brezilya Milli Takımı ile anılıyordu.

ÜLKEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe ile sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalayan ve kontratı sezon sonunda bitecek olan Jesus için Brezilya'dan flaş bir açıklama geldi. Brezilyalı ünlü gazeteci Galvao Bueno, Jorge Jesus'un yeni adresinin milli takım olacağını açıkladı.

"BUNU KULAKLARIMLA DUYDUM"

İşte Galvao'nun sözleri;

"Jorge Jesus ile iyi ilişkileri olan birisiyim. Mister ile her zaman konuşuruz. Onun Brezilya Milli Takım'ına odaklandığını hissediyorum. Bunu kulaklarımla duydum (gülerek)."

YENİ İSİM BELİRLENMEDİ

Brezilya Milli Takımı, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde elenilmesinin ardından teknik direktör Tite'nin görevine son verilmiş ve yerine gelecek isim henüz belirlenmemişti.

JESUS'UN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe'nin başında 39 resmi maça çıkan 68 yaşındaki çalıştırıcı; 26 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 2.18'lik puan ortalaması yakaladı.



