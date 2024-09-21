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SON DAKİKA: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan maç öncesi Galatasaray'a gönderme!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.09.2024 18:48
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Kritik derbide sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho mücadele öncesinde yaptığı açıklamada Sarı-Kırmızılılar'a bir göndermede bulundu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan maç öncesi Galatasaray'a gönderme!

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho karşılaşma öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Benim için normal bir hafta demişti, oyuncuları da bu mantalitede mi hazırladı?" sorusu üzerine Portekizli çalıştırıcı, "Bu maça bir hazırlık yapılması gerektiğini düşünmüyorum. Oyuncuların birçoğu bu derbiyi oynadı, ne anlama geldiğini biliyor. 3 puan için oynayacağız. Diğer maçlardan farklı olacak ama oyuncuları özel hazırlamaya gerek yok. Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar." dedi.

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"ÖNEMLİ OLAN ŞEY..."

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Portekizli teknik adam, "Aslında daha çok kendi oyun kimliğimiz üzerine çalıştık. Galatasaray'a karşı değil, hangi takımla oynarsak oynayalım analiz yapıyoruz. İkisini de karışımı bir hazırlık yaptık. Önemli olan şey kendi kimliğimizi sahaya yansıtmamız." ifadelerini kullandı.

"BİZDEN İYİLER DİYEMEM AMA..."

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Mourinho ayrıca, "Onlar bizden daha iyi diyemem. Biz onlardan daha iyiyiz de diyemem. İki takım da çok güçlü kadrolara sahip. Onlar burada iyi, şurada kötü dersem saygısızlık olur. İki takımın da güçlü oyuncuları var." diye konuştu.

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