Son dakika | Fenerbahçe-Trabzonspor maçı heyecanı can aldı! Fenerbahçe taraftarı Ahmet Özdemir hayatını kaybetti

Son dakika: Fenerbahçe taraftarı Ahmet Özdemir'den gelen acı haber spor camiasını kahretti. Dün akşam müthiş bir mücadeleye sahne olan ve 1-1'lik beraberlikle sona eren Fenerbahçe-Trabzonspor maçında, Fenerbahçe taraftarı Ahmet Özdemir, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

SON DAKİKA | FENERBAHÇE TARAFTARI AHMET ÖZDEMİR, GÖSTERİLEN KIRMIZI KART SONRASI KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Olay, İzmit ilçesine bağlı Alikahya mevkiinde bulunan Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde ailesiyle beraber Fenerbahçe - Trabzonspor maçını izleyen 27 yaşındaki Ahmet Özdemir, hakemin İrfan Can Kahveci’ye kırmızı kart gösterdiği pozisyonda bir anda fenalaştı.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Özdemir’in yere yığıldığını gören ailesi hemen hastanenin yolunu tuttu. Hastanede 27 yaşındaki gencin kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Ahmet Özdemir, hayatını kaybetti.

KANSERİ YENMİŞ

Öte yandan, Ahmet Özdemir’in daha önce akciğer kanseri hastalığı geçirdiği ve kanseri atlattığı öğrenildi.

(İHA)

