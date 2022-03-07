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Son dakika | Fenerbahçe-Trabzonspor maçı heyecanı can aldı! Fenerbahçe taraftarı Ahmet Özdemir hayatını kaybetti

07.03.2022 06:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Fenerbahçe-Trabzonspor maçı nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. 10 kişi kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'la 1-1 berabere kalırken, mücadele sonrası acı haber geldi. Kocaeli'de yaşayan Fenerbahçe taraftarı Ahmet Özdemir, İrfan Can Kahveci’ye gösterilen kırmızı karta sinirlenerek kalp krizi geçirdi. Özdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son dakika | Fenerbahçe-Trabzonspor maçı heyecanı can aldı! Fenerbahçe taraftarı Ahmet Özdemir hayatını kaybetti

Son dakika: Fenerbahçe taraftarı Ahmet Özdemir'den gelen acı haber spor camiasını kahretti. Dün akşam müthiş bir mücadeleye sahne olan ve 1-1'lik beraberlikle sona eren Fenerbahçe-Trabzonspor maçında, Fenerbahçe taraftarı Ahmet Özdemir, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

SON DAKİKA | FENERBAHÇE TARAFTARI AHMET ÖZDEMİR, GÖSTERİLEN KIRMIZI KART SONRASI KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Olay, İzmit ilçesine bağlı Alikahya mevkiinde bulunan Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde ailesiyle beraber Fenerbahçe - Trabzonspor maçını izleyen 27 yaşındaki Ahmet Özdemir, hakemin İrfan Can Kahveci’ye kırmızı kart gösterdiği pozisyonda bir anda fenalaştı.

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BİR ANDA YERE YIĞILDI

Özdemir’in yere yığıldığını gören ailesi hemen hastanenin yolunu tuttu. Hastanede 27 yaşındaki gencin kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Ahmet Özdemir, hayatını kaybetti.

KANSERİ YENMİŞ

Öte yandan, Ahmet Özdemir’in daha önce akciğer kanseri hastalığı geçirdiği ve kanseri atlattığı öğrenildi.

(İHA)

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kalp krizi Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor
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