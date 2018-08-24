Fenerbahçe'ye Brezilyalı yıldız

Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu'nun sistemine uygun olmadığını düşündüğü Giuliano'nun 10.5 milyon Euro'ya Al Nassr'a satılmasının ardından gözler orta sahaya yapılacak takviyeye çevrildi.

Sarı-Lacivertliler'le ilgili bir çok isim gündeme gelirken, son iddia Brezilya basınına ait... Fluminense kulübüne yakın kaynaklardan yapılan habere göre; Fenerbahçe, Brezilya Ligi'nde Fluminense forması giyen 24 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu Junior Sornoza'ya teklif yaptı.

Futbolcunun menajeri Bruno Escansette de görüşmeleri doğruladı. Fluminense, oyuncunun eski kulübü Independiente ile davalık durumda ve futbolcunun haklarının %60'nı elinde bulunduruyor. Transfer gerçekleşirse, %40'lık pay, futbolcunun eski kulübü Indepentiente kulübüne gideceği belirtiliyor.

1.66 boyunda ve 10 numara pozisyonunda görev alan Sornoza, bu sezon Fluminense formasıyla şu ana kadar 19 maça çıkarken henüz gol atma başarısı gösteremedi. (Fanatik)

