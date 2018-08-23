F.Bahçe'nin yeni transferi geliyor

Transferde hareketli saatler yaşayan Fenerbahçe, stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Diego Reyes ile anlaşmaya vardı. Meksikalı savunma oyuncusu yarın İstanbul'da olacak.

25 yaşındaki savunmacı sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. Fenerbahçe, Diego Reyes'in ardından bir de orta saha oyuncusu alıp transferi noktalayacak. (Milliyet)

DIEGO REYES KİMDİR?

Son olarak Porto forması giyen Meksikalı oyuncu Stoper mevkisinde forma giyiyor. 25 yaşındaki sağ ayaklı stoper Espanyol ve Real Sociedad takımlarında da forma giydi. Meksika uyruklu Diego Reyes'in güncel bonsevis bedeli 5 milyon Euro...

