Yıldız isim, Fenerbahçe'yi açıkladı

Junior Sornoza'dan Fenerbahçe açıklaması... Fenerbahçe'de Giuliano ve Josef de Souza'nın satışının ardından gözler orta sahaya yapılacak takviyelere çevrildi. Frankfurt forması giyen Marco Fabian'ı kiralık olarak kadrosuna katmak üzere olan Fenerbahçe, Fluminense'de top koşturan Ekvadorlu Junior Sornoza'yla da temaslarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Brezilya basınında Fenerbahçe'nin 5 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı iddia edilirken, oyuncunun menajeri de görüşmelerin olduğunu doğrulamıştı.

"GÖRÜŞMELER VAR AMA RESMİ BİR TEKLİF YOK"

Dün akşam Fluminense'nin Cruzeiro'ya 2-1 kaybettiği maçta 90 dakika forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, transfer iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Görüşmelerin olduğunu doğrulayan Sornoza, ''Ancak resmi bir teklif ulaşmadı. Eğer teklif gelirse menajerim kulüple konuşacaktır. Eğer olmazsa, ben çalışmama devam edeceğim. Fluminense'de mutluyum. Her zaman ailem için en iyisini düşünmek zorundayım. Transfer gerçekleşmezse, burada mutlu olduğum kulüpte yola devam edeceğim'' ifadelerini kullandı.

