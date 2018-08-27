Fenerbahçe bombayı patlattı

Fenerbahçe, Moussa Sissoko ve kulübü Tottenham ile anlaştı. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, Tottenham'ın Fransız oyuncusu Moussa Sissoko ile kiralık olarak anlaşma sağladı. Fenerbahçe, İngiliz ekibi ile 29 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu olarak el sıkıştı.
Sissoko, Newcastle'dan 2016-17 sezonunun başında Tottenham'a 35 milyon Euro'luk bonservisle transfer olmuştu. Fransız futbolcu, Tottenham forması ile çıktığı 82 maçın 39'unda ilk 11'de yer alırken 2 kez rakip ağları havalandırdı.
MOUSSA SISSOKO KİMDİR?
29 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Moussa Sissoko, Toulouse altyapısından yetişti ve bu takımla parladı. Ocak 2013'te 2 milyon Euro bonservis ücretiyle Newcastle United'a transfer olan Sissoko, EURO 2016'da gösterdiği performansla transferin gözdesi haline geldi. Tottenham, 35 milyon Euro bonservisle transfer etti. Tottenham'da 82 maça çıkan Moussa Sissoko, 2 gol 9 asistle beklentilerin altında bir performans sergiledi.
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