SON DAKİKA: Fenerbahçe transferi resmen duyurdu! 2 yıl daha...

ING Basketbol Süper Ligi finallerinde son EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes ile karşı karşıya gelen ve rakibini yenerek Süper Lig maratonunun mutlu sonuna ulaşmayı başaran Fenerbahçe Beko, takım kaptanı ile sözleşme uzattı.

YOLDA DEVAM!

ING Basketbol Süper Ligi'nde EuroLeague şampiyonu ünvanlı Anadolu Efes'i devirerek, şampiyonluk kupasına uzanan Fenerbahçe Beko'da transfer çalışmaları sürüyor. Birçok isimle yollarını ayıran Sarı-Lacivertli ekip tecrübeli oyuncu Melih Mahmutoğlu ile yola devam dedi.

"İKİ YIL DAHA BİZİMLE"

Sarı-Lacivertli kulüp'ten yapılan açıklamada kaptan Melih Mahmutoğlunun 2 yıl daha Sarı-Lacivertli formayı giyeceği açıklanırken "Dokuz sezondur Çubuklu formamızı başarıyla terleten Takım Kaptanımız Melih Mahmutoğlu iki yıl daha bizimle!" ifadeleri kullanıldı.

MELİH MAHMUTOĞLU'NUN FENERBAHÇE BEKO PERFORMANSI!

Geride bıraktığımız sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde 31 karşılaşmada parkeye çıkan Melih Mahmutoğlu, 11 sayı, 1 ribaund ve 0.8 asist ortalamaları ile oynadı. Kaptan, EuroLeague'de ise 23 maça çıkarken, 4.4 sayı, 0.3 ribaund ve 0.3 asist ile oynadı.



