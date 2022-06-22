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SON DAKİKA: Fenerbahçe transferi resmen duyurdu! 2 yıl daha...

22.06.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan Fenerbahçe Beko, yeni sezon yapılanması kapsamında kadroda bulunan birçok isim ile yollarını ayırırken, gerek iç gerekse dış transferde de oldukça hareketli günler geçiriyor. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan duyuruda, 9 sezondur Fenerbahçe forması giyen Melih Mahmutoğlu ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

SON DAKİKA: Fenerbahçe transferi resmen duyurdu! 2 yıl daha...

ING Basketbol Süper Ligi finallerinde son EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes ile karşı karşıya gelen ve rakibini yenerek Süper Lig maratonunun mutlu sonuna ulaşmayı başaran Fenerbahçe Beko, takım kaptanı ile sözleşme uzattı.

YOLDA DEVAM!

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ING Basketbol Süper Ligi'nde EuroLeague şampiyonu ünvanlı Anadolu Efes'i devirerek, şampiyonluk kupasına uzanan Fenerbahçe Beko'da transfer çalışmaları sürüyor. Birçok isimle yollarını ayıran Sarı-Lacivertli ekip tecrübeli oyuncu Melih Mahmutoğlu ile yola devam dedi.

"İKİ YIL DAHA BİZİMLE"

Sarı-Lacivertli kulüp'ten yapılan açıklamada kaptan Melih Mahmutoğlunun 2 yıl daha Sarı-Lacivertli formayı giyeceği açıklanırken "Dokuz sezondur Çubuklu formamızı başarıyla terleten Takım Kaptanımız Melih Mahmutoğlu iki yıl daha bizimle!" ifadeleri kullanıldı.

MELİH MAHMUTOĞLU'NUN FENERBAHÇE BEKO PERFORMANSI!

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Geride bıraktığımız sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde 31 karşılaşmada parkeye çıkan Melih Mahmutoğlu, 11 sayı, 1 ribaund ve 0.8 asist ortalamaları ile oynadı. Kaptan, EuroLeague'de ise 23 maça çıkarken, 4.4 sayı, 0.3 ribaund ve 0.3 asist ile oynadı.


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