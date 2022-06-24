Son dakika: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği yıldız futbolcu kayboldu! Resmi açıklama geldi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunda taraftarlarının şampiyonluk beklentisini karşılayamayan ve yeni sezona daha iddialı kadrolarla girmek isteyen Fenerbahçe ile Beşiktaş, gündemine birçok oyuncuyu almıştı. Özellikle forvet transferi yapmak isteyen iki takımın Jordy Caicedo'yu transfer etmek istediği iddia edilmişti.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın peşinde olduğu öne sürülen CSKA Sofia'nın santrfor oyuncusu Jordy Caicedo, takımının sezon öncesi kampına katılmadı.

"NEREDE OLDUĞUNA DAİR HİÇBİR BİLGİMİZ YOK"

Bulgar kulübü oyuncu için bir açıklama yayınlayarak, "Meksika ekibi Tigres'ten herhangi bir teklif ya da talep gelmedi. Caicedo'nun transferi için hiçbir zaman masaya oturulmadı. Şu anda oyuncunun nerede olduğuna dair hiçbir bilgimiz yok. Bugün sezon öncesi kampına katılmak için Avusturya'ya vize ve bilet almıştı ancak daha sonra oyuncunun uçağa binmediğini öğrendik. Kendisi arandı fakat bulunamadı. Caicedo ve menajeri, açıklama bile yapmadan ortadan kayboldular. Yasal haklarımızı arayacağız." ifadelerini kullandı.

"TATİLİNİN TADINI ÇIKARIYOR"

Bu açıklama sonrasında Caicedo'nun menajerinden konuya ilişkin bir paylaşım geldi. Menajer yaptığı paylaşımda, "Kulübün bu açıklamasına şaşırdık. Oyuncunun imajını zedelemek amaçlı yapılan bir şey. Caicedo'ya uygulanan bu davranıştan dolayı rahatsız olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Oyuncu kayıp değil, benimle birlikte İstanbul'da ve tatilinin tadını çıkarıyor." sözlerini sarf etti.

Menajer ve oyuncunun İstanbul'da olmasının bir başka nedeni olarak ise Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın görüşmeleri sürdürmesi olarak gösterildi.

Geride bıraktığımız sezon 46 resmi maça çıkan Caicedo, 22 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

