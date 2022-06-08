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Son dakika: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği yıldız golcüden flaş hamle! "Transfer bitmiş"

08.06.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalamış ve transfer çalışmalarına hemen başlamıştı. Son yıllarda çekilen santrfor sıkıntısına çözüm bulmak isteyen sarı - lacivertli yönetim, bu bölgeye transfer için kolları sıvamıştı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği yıldız golcü, iki kulübü de Instagram'dan takibe aldı ve taraftarları heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği yıldız golcüden flaş hamle! "Transfer bitmiş"
Wout Weghorst

Wout Weghorst

HOL Hollanda
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Burnley
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 Ahmet Çalık Sezonu'nun sona ermesiyle birlikte gelecek sezona şampiyonluk hedefiyle girecek olan devler de transfer çalışmalarına gaz verdi. Gol yollarında problem yaşayan iki kulüp Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hedefindeki yıldızın yaptığı flaş hamle, sosyal medyada çok konuşuldu.

Geride bıraktığımız sezonda taraftarlarının beklentisinin altında kalan ve yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe ile Beşiktaş, yıldız bir futbolcunun transferinde karşı karşıya...

CHAMPIONSHIP'İ İSTEMİYOR

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İngiliz basınından The Sun, özel haber olarak oyucularına duyurduğu özel haberinde; Premier Lig'den düşen Burnley ile Championship'te oynamak istemeyen 29 yaşındaki Wout Weghorst'un, Dünya Kupası nedeniyle kendini gösterebileceği bir takımda oynamak istediği ifade edildi.

HEYECANLANDIRDI

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kulübüyle görüşmeler yaptığı Weghorst, iki takımın da taraftarlarını heyecanlandıran bir harekette bulundu.

İKİ TAKIMI DA TAKİBE ALDI

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Hollandalı golcü, Instagram hesabından hem Fenerbahçe'yi hem de Beşiktaş'ı takibe aldı. Weghorst'un bu hamlesi, sosyal medyada kısa süre içerisinde en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

"TRANSFER BİTMİŞ"

Wout Weghorst'un takibi sonrasında iki takım taraftarları da sosyal medyada "Transfer bitmiş" şeklinde yorumlarda bulundular.

Bu sezon toplamda 44 resmi maça çıkan Weghorst, 9 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

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