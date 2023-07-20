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SON DAKİKA: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! Sarı-Lacivertliler Zimbru ile Siyah Beyazlılar ise Tirana ile karşılaşacak

20.07.2023 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Sarı-Lacivertliler Konferans Ligi ikinci ön eleme turunda Zimbru ile eşleşirken, Beşiktaş ise Tirana ile karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil edecek temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turunda Zimbru ile eşleşirken, Beşiktaş Tirana ile karşı karşıya gelecek.

1-0 İLE TURLADI

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1-1'in rövanşında karşılaştığı La Fiorita'yı 1-0 mağlup eden Moldova ekibi FC Zimbru bu skorla temsilcimiz ile eşleşti.

İLK MAÇ 26 TEMMUZ

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Karşılaşmanın ilk ayağı 26 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak, rövanş karşılaşması ise 3 Ağustos Perşembe günü Moldova'da oynanacak.

SEZONU 3. TAMAMLADILAR

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16 Mayıs 1947'de kurulan Moldova temsilcisi Zimbru'nın ise yaklaşık 4 milyon avroluk bir takım bütçesi bulunuyor. Teknik direktörlüğünü Lilian Popescu'nun yaptığı Zimbru, geçtiğimiz sezon ligi 3. sırada tamamladı.

OSMANLISPOR İLE EŞLEŞMİŞTİ

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Zimbru, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Osmanlıspor ile eşleşmişti. İlk maçta Osmanlıspor ile sahasında 2-2 berabere kalan Zimbru, deplasmanda ise rakibine 5-0 yenilmişti. Maçlarını 10 bin 400 kapasiteli Zimbru Stadı'nda oynayan Moldova temsilcisi, 25 yaş ortalamasıyla genç bir takım olarak dikkati çekiyor.

BEŞİKTAŞ TİRANA İLE EŞLEŞTİ

Beşiktaş'ın, UEFA Konferans Ligi'nde rakibi olacak karşılaşmada ise Dinamo Batumi'yle Tirana karşı karşıya geldi. Batumi Arena'da oynanan karşılamayı deplasman ekibi Tirana, 28. dakikada Regi Lushkja ve 78. dakikada Ardit Deliu'nun attığı gollerle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

İLK MAÇ 27 TEMMUZ'DA

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Ev sahibi takımın tek gol 90. dakikada Tornike Kapanadze'den geldi. İlk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Deplasmanda rakibini yenmeyi başaran Tirana, UEFA Konferans Ligi 2. turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu. Eşleşmenin ilk maçı 27 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da oynanacak, rövanş mücadelesi ise 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'ta oynanacak.

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