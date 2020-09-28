SON DAKİKA! Fenerbahçe, Visca ile her konuda anlaşma sağladı!

Turuncu-lacivertli forma altında 10. sezonuna giren ve bu serüvenini Süper Lig şampiyonluğuyla taçlandıran Edin Visca, her sezon olduğu gibi yine birçok takımın radarında. 30 yaşındaki futbolcu için gelen tekliflere Başakşehir yönetimi, istenilen bonservis seviyesine ulaşılamamasından dolayı sıcak bakmıyor. Ancak Visca’nın artık yeni bir sayfa açmak istediği ve bunun da performansına yansıdığı da konuşulanlar arasında.

FENERBAHÇE ÖZEL OLARAK GÖRÜŞTÜ

Sezon başında Başakşehir'e transfer teklifini ileten Fenerbahçe ret cevabını almıştı. Başakşehir'in lige kötü başlangıcı sonrası kulüpte mutsuz duruma düşen Visca'nın yönetimle görüşerek ayrılık talebi istemesi herkesi şaşırttı. 30 yaşındaki golcü kanat oyuncusu ile görüşen Fenerbahçe yetkilileri bu transfer için anlaşmaya vardı. 4 yıllık kontrat üzerinde mütabık olan taraflar prensip olarak anlaştı.

EMRE BELÖZOĞLU FAKTÖRÜ

Yapılan görüşmede bizzat Emre Belözoğlu'nun olduğu öğrenilirken, Emre'nin Başakşehir'de forma giydiği dönemde Visca ile samimi bir arkadaşlığı bulunması bu transferi kolaylaştırdı.

TOP BAŞAKŞEHİR'DE!

Edin Visca'nın Fenerbahçe'ye transfer olma isteğini bilen Başakşehir yönetiminin nasıl bir reaksiyon vereceği merak konusu oldu. Yıldız oyuncunun bu hafta içinde Başakşehir yönetimi ile masaya oturup ayrılığı için kolaylık sağlanmasını isteyeceği gelen haberler arasında.