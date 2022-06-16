Son dakika: Fenerbahçe'ye imza atacaktı, sakatlandı! Bruno Henrique, ağlayarak oyundan çıktı...

Son dakika haberleri: Teknik direktöre Jorge Jesus yönetiminde 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazanmış ve Lincoln Henrique ile Armindo Bruma takıma katılmıştı. Fenerbahçe'nin transfer için anlaşma sağladığı Bruno Henrique dün gece ciddi bir sakatlık yaşadı.

6. DAKİKADA ASİST YAPTI

Brezilya Serie A'nın 12'nci haftasında Flamengo'nun Cuiaba ile oynadığı müsabakaya Bruno Henrique ilk 11'de başladı. 31 yaşındaki futbolcu, dakikalar 6'yı gösterdiğinde Ayrton'un attığı golde asist yapan isim oldu. Brezilyalı futbolcu ve takım arkadaşlarının bu sevinci kısa sürdü.

AĞLAYARAK OYUNDAN ÇIKTI

Müsabakanın 14'üncü dakikasında ev sahibi takımın başarılı stoperi David Luiz bir sakatlık yaşadı. Topsuz alanda bir sakatlık yaşayan David Luiz kendisini riske etmedi. Tecrübeli savunmacı oyuna devam edemedi ve yerini Leo Pereira'ya bıraktı. Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiren kötü haber ise 22'nci dakikada geldi.

Flamengo'nun hızlı gelişen atağında sol kanatta topla buluşan Bruno Henrique rakibiyle girdiği mücadelede yerde kaldı. Marllon'un omuz attığı pozisyonda yere ters bir şekilde basan tecrübeli futbolcu yerden uzun bir süre kalkamadı. Sağlık görevlilerinin oyun alanındaki müdahaledesine rağmen devam edemeyen Bruno Henrique sedyeyle birlikte 25'inci dakikada gözyaşlarıyla kenara geldi. 31 yaşındaki oyuncunun yerine Vitinho kalan sürede görev yaptı.

TARAFTARLAR YIKILDI

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Bruno Henrique'yi sedyeyle kenara geldiği sırada yedek kulübesinde yer alan futbolcu ve tribündeki futbolcular alkışladı. Öte yandan Brezilyalı futbolseverler dizinde esneme ya da çapraz bağlarında sorun olduğunu içeren mesajlarla başarılı futbolcu için geçmiş olsun temennilerinde bulundu. Bruno Henrique'nin takım arkadaşları düzenlenen basın toplantısında yaptıkları açıklamalarda kötü bir şey olmamasını umduklarını vurguladı. Mücadelenin kalan süresinde rakibine karşı üstün oyununu hissettiren Flamengo sahadan 2-0 galip ayrıldı. Serie A temsilcisi puanını 15'e yükseltti.

10 GOLE KATKI

Fenerbahçe'nin transfer için anlaşma sağladığı Bruno Henrique bu sezon Flamengo formasını 23 maçta giydi. Başarılı sol kanat rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Brezilyalı oyuncu takım arkadaşlarına 7 gol pası verdi.



