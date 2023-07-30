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Son dakika: Fenerbahçe'ye Suudi Arabistan piyangosu! İsmail Kartal'ın üstünü çizdiği isme teklif geldi...

30.07.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zimbru ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oldukça hareketli bir transfer dönemi geçiren sarı - lacivertlilerde takımdan ayrılacak olan isimler de merak ediliyordu. Son olarak Attila Szalai ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istemediği oyuncular arasında bulunan Willian Arao'ya sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zimbru ile kozlarını paylaşacak. İlk maçtan 5-0'lık net bir skorla ayrılan sarı - lacivertliler, turun kapısını sonuna kadar aralamıştı. Kanarya; rövanşın hazırlıklarını sürdürürken, transfer için de hareketli bir süreç geçiriyor.

Kadrosuna kattığı önemli isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak olan futbolcuları da merak edilen Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

WILLIAN ARAO SÜRPRİZİ

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Son olarak Attila Szalai'yi Hoffenheim'a 12+3 milyon euro karşılığında satan sarı - lacivertlilere İsmail Kartal'ın üstünü çizdiği futbolcular arasında yer alan Willian Arao için sürpriz bir teklif geldi.

JORGE JESUS İSTEDİ

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Brezilya basınının haberine göre yeni Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, 5.5 milyon euroluk bir teklif yaptı. Teknik direktör Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Ahli yönetimi, transferi bitirmek için büyük uğraş veriyor.

Brezilya'dan da talipleri bulunan 31 yaşındaki futbolcunun ilerleyen günlerde kararını vereceği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon 45 resmi maça çıkan Willian Arao, 1 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

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