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Son dakika: Fenerbahçe'ye veda etti! Bedavaya gidiyor...

25.05.2022 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Gelecek sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle girecek olan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Başkan Ali Koç'un yeni teknik direktörü pazartesi günü açıklayacağını duyurmasının ardından sarı - lacivertli taraftarlar heyecanlı bir bekleyişe geçmişti. Öte yandan sözleşmesi biten Berke Özer'den de veda mesajı geldi.

Son dakika: Fenerbahçe'ye veda etti! Bedavaya gidiyor...
Berke Özer

Berke Özer

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunu 2. sırada tamamlayan ve yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık gerçekleşti.

Sarı - lacivertlilerde sözleşmesi sona eren Berke Özer, Instagram hesabından bir veda mesajı yayımladı.

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İŞTE BERKE ÖZER'İN SÖZLERİ

Büyük Fenerbahçe Ailem,

Kahramanlarımın forma giydiği, genç yaşta bir taraftarı olarak kapısından adım attığım kulübümden, Fenerbahçem’den ayrılıyorum.

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Duygularım karmakarışık. Ne anlatsam ne söylesem eksik olacak. Kendimi bildim bileli, renklerini her gördüğümde kalbimi titreten, 4 yıldır ise büyük bir gurur ile sırtımda formasını, kalbimde armasını taşıdığım çocukluk aşkımdan ayrılmak benim için gerçekten zor. Ancak biliyorum ki o kapı bana her zaman ardına kadar açık.

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Bu geçen süre benim için inanılmaz bir tecrübe oldu. Bana ilk günden itibaren büyük destek oldunuz. Sizlerle beraber üzüldüm, sevindim, ağladım, güldüm. En iyi şekilde bu formaya hizmet etmek için de çok çalıştım.

Sevgili ailem, Fenerbahçem’e belki saha içinden artık destek olamayacağım; ama kalbim ve ruhum ile tüm desteğim sürmeye devam edecek. Bu ayrılık asla bir veda değil. Fenerbahçe’nin bir parçası, bir taraftarı olmanın gururunu ve mutluluğunu her zaman en derinden yaşamaya devam edeceğim.

Bu süreçte bana desteklerini esirgemeyen Başkanımız Sayın Ali Koç’a, yöneticilerimize, hocalarıma,takım arkadaşlarıma,tüm kulüp personeline ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan büyük Fenerbahçe taraftarına çok ama çok teşekkür ediyorum.

Hakkınızı helal edin.

Berke

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