SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçe, yeni kalecisini İstanbul'a getiriyor! Altay Bayındır'a ise veda...

Son dakika: Fenerbahçe, yeni kalecisini İstanbul'a getiriyor! Altay Bayındır'a ise veda...

14.08.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'e Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir süredir kaleci Altay Bayındır'ın yediği goller ve performansı taraftarlardan eleştiri toplarken, sarı - lacivertlilerde başkan Ali Koç'un transfer sürecini yürüttüğü biliniyordu. Gündemdeki isim Dominik Livakovic ile anlaşma sağlandı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı konuk etmişti. Sarı - lacivertliler, Kadıköy'de oynanan müsabakadan Edin Dzeko'nun golleriyle 2-1 üstün ayrıldı ve sezonu 3 puanla açmış oldu. Kanarya'da kaleci Altay Bayındır ise yediği gol ve performansı nedeniyle eleştirilen isim olmuştu.

Bir süredir kaleye takviye yapmayı planlayan ve gündemine Dominik Livakovic'i alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

BONSERVİS: 9 MİLYON EURO

N66KHIGRWZPFVLSYHYHFO5WV2Y

Sabah'ın haberine göre sarı - lacivertliler, Livakovic için Dinamo Zagreb ile 9 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Haberde Fenerbahçe'nin 1,5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme yapacağı kaydedildi.

BU HAFTA İSTANBUL'A GELİYOR

Screenshot_12

Öte yandan Hırvat file bekçisinin bu hafta içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği ve resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

ALTAY BAYINDIR'A VEDA...

ebd10001-8c17-4d8b-8b43-1dbcd45bb74f

Son dönemde performansı düşüşe geçen Altay Bayındır için ise tekliflerin değerlendirmeye alınacağı aktarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arda ameliyat edildi! Haftalarca futbol yok...Arda ameliyat edildi! Haftalarca futbol yok...
Alex Oxlade-Chamberlain kimdir?Alex Oxlade-Chamberlain kimdir?
Süper Lig devi, ünlü futbolcuyu açıkladı!Süper Lig devi, ünlü futbolcuyu açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
transfer Altay Bayındır son dakika haberler fenerbahçe son dakika haberleri dakika haberleri ak n dakika haberleri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Trafik denetimine takılan taksici üst üste iki ceza yedi: "Yolda birisi varsa buyurun mu diyeceğiz?"
Trafik denetimine takılan taksici üst üste iki ceza yedi: "Yolda birisi varsa buyurun mu diyeceğiz?"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.