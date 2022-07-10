SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçe yeni sağ bekini Manchester City'den buldu! Yan Couto...

Son dakika: Fenerbahçe yeni sağ bekini Manchester City'den buldu! Yan Couto...

10.07.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un verdiği rapor doğrultusunda harekat başlatan sarı - lacivertli yönetim, Manchester City'de forma giyen Yan Couto'yu gündemine aldı. Şu ana kadar kadrosuna Lincoln Henrique, Armindo Bruma ve Emre Mor'u katan Fenerbahçe'nin Couto için kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Son dakika: Fenerbahçe yeni sağ bekini Manchester City'den buldu! Yan Couto...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Sarı lacivertli ekip, Jorge Jesus önderliğinde bu sezon hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Kanarya yıldız futbolcular için temaslarını sürdürürken gündeme ise flaş bir iddia geldi.

CITY'DEN FENERBAHÇE'YE

1024xauto (1)

ABD basını, Fenerbahçe'nin Manchester City'nin genç oyuncusunun peşinde olduğunu yazdı. Yardbarker sitesinin iddiasına göre; Manchester City, genç oyuncusu Yan Couto'nun gelişimi için planlamasını sürdürüyor.

1024xauto (5)

Geçtiğimiz 2 sezonu İspanya'da Girona forması ve Portekiz'de Braga formasıyla geçiren 20 yaşındaki oyuncu henüz City'de forma giyebilecek seviyede değil. Brezilyalı futbolcunun İngiliz devinin planlaması doğrultusunda bu sezon da kiralanması bekleniyor.

TALİBİ ÇOK

1024xauto (2)

ABD basını, 2022 Altın Çocuk ödülüne aday gösterilen tek Brezilyalı oyuncu olan Couto için flaş bir iddia ortaya attı. Fenerbahçe'nin genç futbolcunun kiralanması için devrede olduğu ifade edildi. Öte yandan verilen bilgilerin ışığında sarı lacivertlilerin çok önemli rakipleri bulunuyor.

1024xauto (4)

İlk olarak Marsilya'nın devrede olduğu ancak Fransız ekibinin uzun vadede bir anlaşma talep ettiği oysa ki City'nin bir yıllık kiralamayı göz önünde bulundurması sebebiyle Marsilya'nın şansının az olduğu da eklendi. Fenerbahçe'nin genç sağ bek için diğer rakipleriyle Yunanistan'dan Olympiakos ve İsviçre'den Basel. Öte yandan eski takımı Girona ve Championship ekibi Hull City'nin de devrede olduğu kaydedildi. City'nin oyuncunun geleceği için en iyi seçeneğe karar vereceği de ifade edildi.

6 MİLYON EURO ÖDENDİ

1024xauto (3)

Hali hazırda sağ bek mevkisi için Osayi Samuel'i kadrosunda bulunduran Kanarya, Ya Couto'yu da transfer ederse Nazım Sangare ile birlikte o bölgeyi kapatabilir.20 yaşındaki genç sağ bek, 2020 yılında Coritiba'dan Manchester City'ye 6 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

Öte yandan geçtiğimiz sezonu Braga'da geçiren Sambacı, Portekiz Ligi'nde 28 maça çıktı. 1 gol ve 3 asist üretti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Lig devi çıldırdı! Cavani ve Suarez'i duyurdularSüper Lig devi çıldırdı! Cavani ve Suarez'i duyurdular
G.Saray'ın transferini paylaştı! 'Admin sinyali verdi'G.Saray'ın transferini paylaştı! 'Admin sinyali verdi'
Buruk'u çıldırttı! O ismi kampa almadıBuruk'u çıldırttı! O ismi kampa almadı
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika haberi fenerbahçe manchester city son dakika haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacak

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacak

Bayramda çalışan herkesi ilgilendiriyor! Fazla mesai...

Bayramda çalışan herkesi ilgilendiriyor! Fazla mesai...

Maç sonrası ağır yorumlar! "Kulüp arayın"

Maç sonrası ağır yorumlar! "Kulüp arayın"

Joao Pedro transferinde kriz!

Joao Pedro transferinde kriz!

Bombalar art arda patlıyor! İki transfer birden...

Bombalar art arda patlıyor! İki transfer birden...

Ayrılıkla dünyası başına yıkıldı! Ortaya çıktı...

Ayrılıkla dünyası başına yıkıldı! Ortaya çıktı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.