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  4. Son dakika: Fenerbahçe, yıldız futbolcuyla anlaşmaya vardı! Milano'dan Kadıköy'e geliyor

Son dakika: Fenerbahçe, yıldız futbolcuyla anlaşmaya vardı! Milano'dan Kadıköy'e geliyor

07.12.2023 19:37 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ederken, transfer için de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertlilerin yaz transfer döneminde de gündemine gelen orta saha oyuncusu Rade Krunic, Türkiye'ye gelmeye yeşil ışık yaktı. Yıdlız ismin, İstanbul hakkında bilgi aldığı ve hazırlık yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak dev derbi öncesinde sarı - lacivertlilerde flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

Sarı - lacivertliler, yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçirmişti. Dusan Tadic, Edin Dzeko, Fred ve Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, Milan'dan Rade Krunic'i de istemişti.

İtalyan ekibinin yıldız ismi göndermek istememesi nedeniyle transferi olumsuz sonuçlanan Krunic için Fenerbahçe yeniden harekete geçmişti.

FENERBAHÇE ANLAŞMAYA VARDI

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı - lacivertliler, Rade Krunic ve temsilcisiyle anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun da kısa süre içinde İtalya'ya gideceği ve Milan ile görüşmeleri sürdüreceği kaydedildi.

İSTANBUL HAKKINDA BİLGİ ALDI

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Ayrıca Bosnalı futbolcunun daha önce Türkiye'de forma giymiş bir Sırp oyuncu üzerinden İstanbul ve İstanbul'daki yaşama dair bilgi ve öneriler aldığı belirtildi.

Bu sezon Milan formasıyla 14 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu; 896 dakika süre aldı, gol ya da asist üretemedi.

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