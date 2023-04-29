SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda tartışma! Uğur Dündar, konuşmacının sözünü kesti ve karşı çıktı! 'Fenerbahçe, cumhuriyetten yana taraftır!'

Son dakika: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda tartışma! Uğur Dündar, konuşmacının sözünü kesti ve karşı çıktı! 'Fenerbahçe, cumhuriyetten yana taraftır!'

29.04.2023 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in zirve yarışında yer alan takımlardan Fenerbahçe'de Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı düzenlendi. Sarı - lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Üyeleri açıklamalarını yaparak gündeme dair fikirlerini dile getirdi. Üyelerden Ufuk Aydın'ın kürsüye gelip kullandığı ifadeler sonrasında Uğur Dündar'dan tepki geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda tartışma! Uğur Dündar, konuşmacının sözünü kesti ve karşı çıktı! 'Fenerbahçe, cumhuriyetten yana taraftır!'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Üyeler tek tek kürsüye gelerek açıklamalarda bulunarak camiaya seslendi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Ufuk Aydın da konuşma sırası kendisine gelince Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi tribünlerinde yaşanan olaylara ilişkin ifadeler kullandı.

AYDIN: "TRİBÜNLER, SİYASİ TARAF OLMAMALI"

Screenshot_4

Aydın'ın "Biz, bütün görüşlere eşit mesafede olmak zorundayız. Özellikle taraftarlarımızın tribünlerde siyasi taraf olmaması gerekiyor." sözleri sonrasında Uğur Dündar'dan ve salondan tepki geldi.

DÜNDAR: "FENERBAHÇE, CUMHURİYETTEN YANA TARAFTIR"

Screenshot_6

Ufuk Aydın'ın sözünü kesen Dündar, "Fenerbahçe; cumhuriyetten yana taraftır, Atatürk'ten yana taraftır, Türkiye'nin bekası için taraftır. Örtülü siyaset yapmayın. Gündemde asla olmayan bir siyasi algı yaratmaya çalışmayın. Fenerbahçeliler hür iradeleriyle oylarını sandıkta verirler. Lütfen siyaset yapmayın, bakın salon nasıl tepki gösteriyor size!" şeklinde konuştu.

Screenshot_5

Uğur Dündar'ın bu hareketi sonrasında salondan büyük bir alkış gelirken, Ufuk Aydın teşekkür ederek kürsüden ayrıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
F.Bahçe'den isyan! 'Derin bir yapı var, ortaya çıktı!'F.Bahçe'den isyan! 'Derin bir yapı var, ortaya çıktı!'
Dünya onu konuşuyor! Bu nasıl bir yetenekDünya onu konuşuyor! Bu nasıl bir yetenek
İşte yabancı sınırına karşı çıkan tek takım...İşte yabancı sınırına karşı çıkan tek takım...
Anahtar Kelimeler:
Uğur Dündar son dakika haberler fenerbahçe son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak erden spor tot n dakika haberleri spor to iyet kulübün

En Çok Okunan Haberler

Memuru, emeklisi, asgari ücretlisi... Refah payı ile seyyanen zam geliyor

Memuru, emeklisi, asgari ücretlisi... Refah payı ile seyyanen zam geliyor

Kahramanmaraş'ta sabaha karşı korkutan deprem! Naci Görür'den açıklama: 'Dün bu yöreyi uyarmıştık'

Kahramanmaraş'ta sabaha karşı korkutan deprem! Naci Görür'den açıklama: 'Dün bu yöreyi uyarmıştık'

Ahmet Çakar'dan olay ifadeler!

Ahmet Çakar'dan olay ifadeler!

TFF 1. Lig'in maç bileti, Şampiyonlar Ligi finalinin biletinden daha pahalı!

TFF 1. Lig'in maç bileti, Şampiyonlar Ligi finalinin biletinden daha pahalı!

F.Bahçe geri döndü, avantajı kaptı!

F.Bahçe geri döndü, avantajı kaptı!

Beşiktaş'ın yıldızı Amir Hadziahmetovic kaza yaptı!

Beşiktaş'ın yıldızı Amir Hadziahmetovic kaza yaptı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Doğum sırasında yanlışlıkla sosyal medyadan canlı yayın açınca...

Doğum sırasında yanlışlıkla sosyal medyadan canlı yayın açınca...

43 yıl önce boşaltıldı! Bir daha geri dönen olmadı

43 yıl önce boşaltıldı! Bir daha geri dönen olmadı

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

En az 550 çocuğu var! Kara listeye alındı ve...

En az 550 çocuğu var! Kara listeye alındı ve...

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.