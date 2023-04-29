Son dakika: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda tartışma! Uğur Dündar, konuşmacının sözünü kesti ve karşı çıktı! 'Fenerbahçe, cumhuriyetten yana taraftır!'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Üyeler tek tek kürsüye gelerek açıklamalarda bulunarak camiaya seslendi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Ufuk Aydın da konuşma sırası kendisine gelince Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi tribünlerinde yaşanan olaylara ilişkin ifadeler kullandı.

AYDIN: "TRİBÜNLER, SİYASİ TARAF OLMAMALI"

Aydın'ın "Biz, bütün görüşlere eşit mesafede olmak zorundayız. Özellikle taraftarlarımızın tribünlerde siyasi taraf olmaması gerekiyor." sözleri sonrasında Uğur Dündar'dan ve salondan tepki geldi.

DÜNDAR: "FENERBAHÇE, CUMHURİYETTEN YANA TARAFTIR"

Ufuk Aydın'ın sözünü kesen Dündar, "Fenerbahçe; cumhuriyetten yana taraftır, Atatürk'ten yana taraftır, Türkiye'nin bekası için taraftır. Örtülü siyaset yapmayın. Gündemde asla olmayan bir siyasi algı yaratmaya çalışmayın. Fenerbahçeliler hür iradeleriyle oylarını sandıkta verirler. Lütfen siyaset yapmayın, bakın salon nasıl tepki gösteriyor size!" şeklinde konuştu.

Uğur Dündar'ın bu hareketi sonrasında salondan büyük bir alkış gelirken, Ufuk Aydın teşekkür ederek kürsüden ayrıldı.



