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Son dakika: Fenerbahçe, Zenit ile iş birliği yaptı! 4 branş, 3 madde ve dev anlaşma...

27.03.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, milli araya girilmesiyle birlikte Rus kulübü Zenit ile hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti. 2-2 biten karşılaşmanın ardından sarı - lacivertliler ile Zenit arasında iş birliği anlaşmasına varıldı. Erkek futbol, kadın futbol, erkek basketbol ve futbol akademi branşlarını kapsayan anlaşmada birçok önemli madde yer alıyor. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe, Zenit ile iş birliği yaptı! 4 branş, 3 madde ve dev anlaşma...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, milli araya girilmesiyle birlikte Rusya ekibi Zenit ile hazırlık maçında kozlarını paylaşmıştı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

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Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe ile Zenit arasında iş birliği anlaşması gerçekleştirildi. Erkek futbol, kadın futbol, erkek basketbol ve futbol akademi branşlarının yer aldığı anlaşmaya önemli maddeler de eklendi.

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İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI;

"Fenerbahçemiz ile Zenit arasında yapılan görüşmelerin ardından önemli bir iş birliği anlaşması yapıldı.

Liglere verilen milli arada tüm geliri afet bölgelerindeki vatandaşlarımıza bağışlanacak özel maçta bir araya gelen Kulübümüz ile Zenit Kulübü arasında önemli bir adıma imza atıldı.

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Erkek futbol, kadın futbol ve erkek basketbol takımlarını kapsayacak ve 2 yıl geçerli olacak bu iş birliğimiz neticesinde birçok proje birlikte gerçekleştirilebilecek.

Bu özel anlaşma çerçevesinde;

Her iki kulüp arasında her yaşta ve branşta hazırlık maçları ile turnuvalar organize edilebilecek,

Antrenör değişim ve eğitim programları ile profesyonellerin eğitimi ve değişimi de yapılabilecek.

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Fenerbahçe Akademi için de Zenit Kulübü ile genç oyuncu değişim programları da dahil olmak üzere amatör futbolun gelişimi için muhtelif iş birliği içinde olacak.

Önemli bir partnerlik olarak gördüğümüz, kısa, orta ve uzun vadede daha kapsamlı şekilde gelişim göstereceğine ve olumlu yansımalar elde edeceğimize inandığımız bu adımın Kulübümüz için faydalı olmasını diliyoruz."

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