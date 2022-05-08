Son dakika: Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'ndan Beşiktaş maçı sonrası olay sözler! "Tuzağa düşürüldük..."

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 20121/22 sezonunun son derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. 90 dakikası müthiş bir tempoya sahne olan müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş derbisi sornasında açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ İSTİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi'nde olmak istediklerini söyleyen Kadıoğlu "Derbi maçları bizim için çok önemli, sahada her şeyimizi verdik. Maça iyi başladık, 1-0'ı bulduk, 2-0'ı da bulabilirdik. Bizim yaptığımız penaltıdan rakip 1-1 yaptı. Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Bu yüzden bizim için her puan önemli. Bugün kazanabilirdik, o yüzden hayal kırıklığı yaşıyorum. Ama bir puan da idare eder. Önümüzdeki hafta bu işi bitirmek istiyoruz.." dedi.

"TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜK"

Beşiktaş'ın tuzağına düştüklerini söyleyen genç futbolcu, "Bizim hedefimiz belli; önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Kazanamadık ama bir puan da deplasmanda kötü değil. İlk yarıda bizi provoke etmeye çalıştılar, biz de onların tuzaklarına düştük." ifadelerini kullandı.

