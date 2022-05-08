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Son dakika: Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'ndan Beşiktaş maçı sonrası olay sözler! "Tuzağa düşürüldük..."

08.05.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş'a konuk oldu. Vodafone Park'ta oynanan derbide gerginlik had safhadaydı. Takımlar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, sarı - lacivertli takımın futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, maçın ardından flaş ifadeler kullandı.

Son dakika: Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'ndan Beşiktaş maçı sonrası olay sözler! "Tuzağa düşürüldük..."
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

HOL Hollanda
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 20121/22 sezonunun son derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. 90 dakikası müthiş bir tempoya sahne olan müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş derbisi sornasında açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ İSTİYORUZ"

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Şampiyonlar Ligi'nde olmak istediklerini söyleyen Kadıoğlu "Derbi maçları bizim için çok önemli, sahada her şeyimizi verdik. Maça iyi başladık, 1-0'ı bulduk, 2-0'ı da bulabilirdik. Bizim yaptığımız penaltıdan rakip 1-1 yaptı. Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Bu yüzden bizim için her puan önemli. Bugün kazanabilirdik, o yüzden hayal kırıklığı yaşıyorum. Ama bir puan da idare eder. Önümüzdeki hafta bu işi bitirmek istiyoruz.." dedi.

"TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜK"

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Beşiktaş'ın tuzağına düştüklerini söyleyen genç futbolcu, "Bizim hedefimiz belli; önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Kazanamadık ama bir puan da deplasmanda kötü değil. İlk yarıda bizi provoke etmeye çalıştılar, biz de onların tuzaklarına düştük." ifadelerini kullandı.

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