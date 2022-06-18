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SON DAKİKA: Fenerbahçeli Gustavo'nun eşinden olay paylaşım! "40 yıllık Fenerli..."

18.06.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Fenerbahçe'de yeni sezon yapılanması tüm hızıyla devam ediyor... Şu ana dek yaptığı iki transferle ses getiren Sarı-Lacivertliler birçok isimle temaslarını sürdürürken, takım içerisindeki yabancı oyuncu sayısının yüksekliği nedeniyle bazı isimlerle de vedalaşmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertli ekipte bu isimlerin başında performans düşüklüğü ve maliyetiyle Luiz Gustavo gelirken, Brezilyalı yıldızın eşinden flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Fenerbahçeli Gustavo'nun eşinden olay paylaşım! "40 yıllık Fenerli..."
Luiz Gustavo

Luiz Gustavo

BRE Brezilya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezon hazırlıklarını yeni teknik teknik direktörü Jorge Jesus ile sürdüren Fenerbahçe'de hedef mutlak şampiyonluk... Portekizli çalıştırıcının yönetiminde transfer girişimlerini de sürdüren Sarı-Lacivertliler şu ana kadar Lincoln Henrique ve Bruma transferlerinde mutlu sona ulaşmıştı.

GUSTAVO İLK YOLCU!

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Öte yandan takımdaki yabancı sayısının da artması sonrası beklenen performansı gösteremeyen bazı isimlerle yolları ayırması beklenen Sarı Kanarya'da bu isimlerden biri de Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo.

OLAY PAYLAŞIM!

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Büyük umutlarla transfer edilen üst üste iki sezon takımın en önemli parçası olan Brezilyalı ön libero, geride bıraktığımız sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle formasını kaybetmişti. Yaşadığı form düşüklüğü, ilerleyen yaşı ve yüksek maliyeti sebebiyle gözden düşen Luiz Gustavo'nun ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken 34 yaşındaki futbolcunun eşinden son şampiyon Trabzonspor'u kızdıracak bir paylaşım geldi.

TRABZONSPORLU TARAFTARLAR ÇILGINA DÖNDÜ!

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İstanbul'u çok sevdiği sık sık yaptığı paylaşımlarla da bunu dile getiren Milene Marques Silva geçtiğimiz günlerde gittiği Kapalı Çarşı'nın önünde çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımına Fenerbahçe logosu ekleyen Milene, arkada bulunan Trabzonspor'un bayrağını ise çarpı işareti ile kapattı. Milene'nin bu paylaşımı Bordo-Mavili taraftarları oldukça kızdırdı.

"40 YILLIK FENERLİ GİBİ"

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Milene'nin bu paylaşımı sosyal medyada gündem olurken, Sarı-Lacivertli taraftarlar gönderiyi beğeni yağmuruna tutarken, "40 yıllık Fenerli gibi" yorumları dikkat çekti.

İŞTE O PAYLAŞIM

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor
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