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Son dakika: Fenerbahçeli Mesut Özil, Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu için devreye girdi!

16.05.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon mücadele ettiği kulvarlarda taraftarlarının beklentilerini karşılayamayan Galatasaray'da yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu için Mesut Özil devreye girdi... Performansıyla sarı - kırmızılı takıma gönül verenleri mutlu eden Kerem Aktürkoğlu'nun gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyordu.

Son dakika: Fenerbahçeli Mesut Özil, Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu için devreye girdi!
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Galatasaray'a geçtiğimiz sezon transfer olan ve geldiği günden bu yana gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Kerem Aktürkoğlu için gündeme flaş bir iddia geldi.

Galatasaray'dan sezon sonunda ayrılması beklenen Kerem Aktürkoğlu'na gelen teklifler henüz beklenen seviyede değil. Başkan Burak Elmas ise 15-20 milyon euro bandında teklif gelmemesi halinde oyuncuyu göndermeyi düşünmüyor.

MESUT ÖZİL, KEREM İLE GÖRÜŞTÜ

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Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, menajerleri aynı olan Kerem Aktürkoğlu ile görüştü. İddiaya göre; Mesut, Kerem'e yaşının artık geldiğini, Avrupa'da önemli bir kariyer elde etmek için şansının azaldığını ve bir an önce gitmesi gerektiğini belirtti.

PERFORMANSIYLA BÜYÜLEDİ

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Ekim ayında 24 yaşına girecek olan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın önümüzdeki sezon Avrupa'da olamaması sebebiyle takımda kalmayı düşünmüyor. Bu sezon takımı sırtlayan isimlerden biri olan Milli futbolcu 12 gol - 10 asistle oynuyor.

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