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Son dakika: Fenerbahçeli Mesut Özil, sezon sonunda ayrılıyor! Yeni rotası...

10.05.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen İsmail Kartal ile büyük bir çıkış yakalayarak dikkat çekmişti. Kartal, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor maçı sonrasında Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılmasını talep etmiş ve yönetim de bu isteği onaylamıştı. Fenerbahçe taraftarlarının hala çok sevdiği Mesut Özil için ise gündeme flaş transfer haberleri geliyor...

Son dakika: Fenerbahçeli Mesut Özil, sezon sonunda ayrılıyor! Yeni rotası...
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonun devre arasında Arsenal'den büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, bu sezonun 30. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor karşılaşması sonrasında kadro dışı bırakılmıştı.

Geride kalan 6 haftada ne teknik heyetten ne de yönetimden af kararı çıkmayan ve hayalleri yıkılan 33 yaşındaki yıldız futbolcu için flaş bir iddia gündeme geldi.

ABD'YE GİDİYOR

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Bild'in haberine göre; sezon sonunda sarı - lacivertlilerden ayrılarak bonservisini eline almak isteyen Mesut Özil, ABD'nin yolunu tutacak.

KARİYERİNİ MLS'TE SONLANDIRACAK

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Haberde yıldız futbolcunın kariyerinin son dönemlerini MLS'te geçirme kararı aldığı yazıldı.

LOS ANGELES FC YAKINDAN İLGİLENİYOR

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Özil ile Los Angeles FC'nin yakından ilgilendiği belirtilirken, tecrübeli isme Körfez ülkelerinden de gelen tekliflerin bulunduğu ifade edildi.

BU SEZON MESUT ÖZİL

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıkan Mesut Özil, 9 gol - 2 asistlik bir performans gösterdi.

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