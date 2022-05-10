Son dakika: Fenerbahçeli Mesut Özil, sezon sonunda ayrılıyor! Yeni rotası...

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonun devre arasında Arsenal'den büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, bu sezonun 30. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor karşılaşması sonrasında kadro dışı bırakılmıştı.

Geride kalan 6 haftada ne teknik heyetten ne de yönetimden af kararı çıkmayan ve hayalleri yıkılan 33 yaşındaki yıldız futbolcu için flaş bir iddia gündeme geldi.

ABD'YE GİDİYOR

Bild'in haberine göre; sezon sonunda sarı - lacivertlilerden ayrılarak bonservisini eline almak isteyen Mesut Özil, ABD'nin yolunu tutacak.

KARİYERİNİ MLS'TE SONLANDIRACAK

Haberde yıldız futbolcunın kariyerinin son dönemlerini MLS'te geçirme kararı aldığı yazıldı.

LOS ANGELES FC YAKINDAN İLGİLENİYOR

Özil ile Los Angeles FC'nin yakından ilgilendiği belirtilirken, tecrübeli isme Körfez ülkelerinden de gelen tekliflerin bulunduğu ifade edildi.

BU SEZON MESUT ÖZİL

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıkan Mesut Özil, 9 gol - 2 asistlik bir performans gösterdi.

