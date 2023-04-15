Son dakika: Flamengo resmen açıkladı! Herkes Jorge Jesus'u beklerken, sürpriz ortaya çıktı... Sevilla'dan gönderilen Jorge Sampaoli ile anlaşmaya varıldı!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibini sürdüren ve ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus'un adı son dönemde sık sık gündeme geliyordu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Portekizli çalıştırıcının takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.
Eski takımı Flamengo'ya geri döneceği öne sürülen Jorge Jesus'tan konuyla alakalı herhangi bir açıklama gelmemişti.
Brezilya ekibi, Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen ismi resmen açıkladı. Flamengo'nun resmi internet sitesinden yapılan bildiride Sevilla'dan ayrılan Jorge Sampaoli'nin göreve getirildiği açıklandı.
Arjantinli teknik adamla 2024 yılının aralık ayına kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.