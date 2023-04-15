SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Son dakika: Flamengo resmen açıkladı! Herkes Jorge Jesus'u beklerken, sürpriz ortaya çıktı... Sevilla'dan gönderilen Jorge Sampaoli ile anlaşmaya varıldı!

Son dakika: Flamengo resmen açıkladı! Herkes Jorge Jesus'u beklerken, sürpriz ortaya çıktı... Sevilla'dan gönderilen Jorge Sampaoli ile anlaşmaya varıldı!

15.04.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin sezon başında 1 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör Jorge Jesus'un adı son dönemde ayrılık iddialarına karışmıştı. Sık sık Flamengo'ya geri döneceğine dair haberler çıkan Jesus, konuyla ilgili bir açıklama yapmamıştı. Brezilya ekibi, Vitor Pereira sonrası göreve getirilen hocayı resmen açıkladı. İşte detaylar...

Son dakika: Flamengo resmen açıkladı! Herkes Jorge Jesus'u beklerken, sürpriz ortaya çıktı... Sevilla'dan gönderilen Jorge Sampaoli ile anlaşmaya varıldı!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibini sürdüren ve ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus'un adı son dönemde sık sık gündeme geliyordu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Portekizli çalıştırıcının takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.

JORGE JESUS İDDİALARI ORTAYA ATILMIŞTI

2023-03-16T193906Z_539392480_UP1EJ3G1IL4J4_RTRMADP_3_SOCCER-EUROPA-FEN-SEV-REPORT

Eski takımı Flamengo'ya geri döneceği öne sürülen Jorge Jesus'tan konuyla alakalı herhangi bir açıklama gelmemişti.

YENİ HOCA RESMEN AÇIKLANDI

2023-03-16T175302Z_295696277_UP1EJ3G1DOBCD_RTRMADP_3_SOCCER-EUROPA-FEN-SEV-REPORT

Brezilya ekibi, Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen ismi resmen açıkladı. Flamengo'nun resmi internet sitesinden yapılan bildiride Sevilla'dan ayrılan Jorge Sampaoli'nin göreve getirildiği açıklandı.

SÖZLEŞMESİ

AA-20230316-30589756-30589744-FENERBAHCE_SEVILLA (Large)

Arjantinli teknik adamla 2024 yılının aralık ayına kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muz fiyatına tepki gösteren futbolcu, kendisini yaktı!Muz fiyatına tepki gösteren futbolcu, kendisini yaktı!
Samsunspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu!Samsunspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu!
TFF'nin UEFA'ya sunduğu stadyumlar arasında dev kulübün mabedi yok!TFF'nin UEFA'ya sunduğu stadyumlar arasında dev kulübün mabedi yok!
Anahtar Kelimeler:
Jorge Sampaoli Jorge Jesus flamengo sevilla dakika haberleri spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kızılay açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kızılay açıklaması!

Peş peşe iki farklı anket daha yayınlandı: Cumhur İttifakı önde ama...

Peş peşe iki farklı anket daha yayınlandı: Cumhur İttifakı önde ama...

Prag'da büyük hadsizlik! Oyuncuların elinden Türk bayrağını aldılar...

Prag'da büyük hadsizlik! Oyuncuların elinden Türk bayrağını aldılar...

Rıdvan Dilmen, canlı yayında esti gürledi!

Rıdvan Dilmen, canlı yayında esti gürledi!

Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Play-off...

Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Play-off...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sakalları nedeniyle eleştirilmişti! “Kendimi seksi hissediyorum”

Sakalları nedeniyle eleştirilmişti! “Kendimi seksi hissediyorum”

Yasak aşk skandalı! 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Yasak aşk skandalı! 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Aşı tazminatı! Ömür boyu her ay ödeyecekler

Aşı tazminatı! Ömür boyu her ay ödeyecekler

Sokaklar yangın yerine döndü! Emeklilik reformunun onaylanmasıyla...

Sokaklar yangın yerine döndü! Emeklilik reformunun onaylanmasıyla...

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.