Florin Andone resmen Galatasaray’da

Galatasaray, Florin Andone transferini resmen açıkladı... Galatasaray Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Andone'ye yıllık 2.5 milyon Euro, kulübü Brighton'a ise 700 bin Euro kiralama bedeli ödeneceği belirtildi.

ANDONE: TERİM ÇOK BÜYÜK BİR EFSANE

Galatasaray'ın yeni transferi Florin Andone yaptığı açıklamada "Fatih Terim çok büyük bir efsane, onunla çalışacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Buraya gelmeden önce Deportivo’dan takım arkadaşım Emre Çolak ile konuştum" ifadelerini kullandı.

BU SEZON 3 MAÇTA 1 GOLÜ VAR

Florin Andone, bu sezon 3 Premier Lig maçında 1 gol atmayı başardı. 26 yaşındaki forvet oyuncusu toplam 72 dakika sahada kaldı.

Romanya U19 Milli Takımı'nda 3 maç 1 gollük performansı olan Andone, Rumen A Milli Takımı'nda da 21 karşılaşmada boy gösterdi.

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