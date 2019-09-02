SPOR

Florin Andone resmen Galatasaray’da

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.09.2019 18:33 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Galatasaray, Brighton'da forma giyen Florin Andone'yi kiraladığını resmen açıkladı. Galatasaray, Andone'ye yıllık 2.5 milyon Euro, kulübü Brighton'a ise 700 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek.

Galatasaray, Florin Andone transferini resmen açıkladı... Galatasaray Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Andone'ye yıllık 2.5 milyon Euro, kulübü Brighton'a ise 700 bin Euro kiralama bedeli ödeneceği belirtildi.

ANDONE: TERİM ÇOK BÜYÜK BİR EFSANE
Galatasaray'ın yeni transferi Florin Andone yaptığı açıklamada "Fatih Terim çok büyük bir efsane, onunla çalışacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Buraya gelmeden önce Deportivo’dan takım arkadaşım Emre Çolak ile konuştum" ifadelerini kullandı.

BU SEZON 3 MAÇTA 1 GOLÜ VAR
Florin Andone, bu sezon 3 Premier Lig maçında 1 gol atmayı başardı. 26 yaşındaki forvet oyuncusu toplam 72 dakika sahada kaldı.

Romanya U19 Milli Takımı'nda 3 maç 1 gollük performansı olan Andone, Rumen A Milli Takımı'nda da 21 karşılaşmada boy gösterdi.

Şu ana kadar Türkiye'de biten transferleri sizler için derledik...

PARTNER Dünyaca ünlü model Bodrum'dan vazgeçemiyor Dünyaca ünlü model Bodrum'dan vazgeçemiyor
İşte Diagne'nin sözleşme detaylarıİşte Diagne'nin sözleşme detayları
G.Saray onu KAP'a bildirdiG.Saray onu KAP'a bildirdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Florin Andone Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

İşte Diagne'nin sözleşme detayları

İşte Diagne'nin sözleşme detayları

Fenerbahçe'den sol bek bombası

Fenerbahçe'den sol bek bombası

Martin Linnes Kasımpaşa'da

Martin Linnes Kasımpaşa'da

İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü

İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Terim istedi, 3 yıllık sözleşme imzalandı!

Terim istedi, 3 yıllık sözleşme imzalandı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Süper Lig'de Cenk Tosun bombası!

Süper Lig'de Cenk Tosun bombası!

Falcao için bir resmi açıklama daha!

Falcao için bir resmi açıklama daha!

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bu adam falcao dan da iyi çıkacak aha adım yazın ...
Florin’i göreceğiz neler yapacak ama madem Rumen alacaktınız. Hagi’nin oğlu Ianis’e basacaktınız yeşilleri.
Tamamen gereksiz bir transfer
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Florin Andone resmen Galatasaray’da

G.Saray transferi resmen açıkladı

Mbaye Diagne'nin sözleşme detayları açıklandı

İşte Diagne'nin sözleşme detayları

Galatasaray Mario Lemina'yı KAP'a bildirdi

G.Saray onu KAP'a bildirdi

Diagne Galatasaray'a veda etti! İşte o mesaj

Diagne Galatasaray'a veda etti!

Galatasaray'ın 6. Kolombiyalı futbolcusu Falcao

G.Saray'ın 6. Kolombiyalı futbolcusu Falcao

Galatasaray, Mario Lemina'yı da getiriyor

Galatasaray'a bir orta saha daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.