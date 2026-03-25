SON DAKİKA | Florya'ya UEFA piyangosu! Juventus zaferinin 11.8 Milyon Euro'luk ödülü kasaya giriyor...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan devi Juventus'u saf dışı bırakarak adını son 16 turuna yazdıran Galatasaray'a beklenen müjde İsviçre'den geldi! Sarı-Kırmızılıların tarihi başarısı karşılığında hak ettiği 11.8 milyon Euro'luk dev Avrupa geliri, 27 Mart'ta resmen kulübün hesaplarına yatıyor. Devler liginden bu sezon toplamda 65 milyon Euro'ya yakın rekor bir gelir elde eden Dursun Özbek yönetimi, bu devasa sıcak parayla hem birikmiş maaşları hem de borçları ödeyecek.

SON DAKİKA | Florya'ya UEFA piyangosu! Juventus zaferinin 11.8 Milyon Euro'luk ödülü kasaya giriyor...
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının giderek kızıştığı ve haftaların daraldığı bu kritik dönemde, Galatasaray'a Avrupa'dan müthiş bir moral takviyesi geldi.

Saha içindeki başarılarını mali tabloya da yansıtmayı başaran Sarı-Kırmızılı kulüp, Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği o unutulmaz başarıların karşılığını kasasına koymaya hazırlanıyor.

27 MART'TA HESAPLARDA: TAM 11.8 MİLYON EURO!

SON DAKİKA | Florya ya UEFA piyangosu! Juventus zaferinin 11.8 Milyon Euro luk ödülü kasaya giriyor... 1

Milliyet'in paylaştığı ve camiada büyük sevince yol açan habere göre; Galatasaray'ın devler liginde Juventus'u eleyerek son 16 turuna kalması sayesinde elde ettiği 11.8 milyon Euro'luk (yaklaşık 425 milyon TL) ek gelir için geri sayım sona erdi. UEFA tarafından yapılacak olan bu devasa ödemenin 27 Mart itibarıyla Sarı-Kırmızılı kulübün banka hesaplarına geçeceği belirtildi.

MAAŞLAR SIFIRLANACAK, BORÇSUZLUK BELGESİ ALINACAK

SON DAKİKA | Florya ya UEFA piyangosu! Juventus zaferinin 11.8 Milyon Euro luk ödülü kasaya giriyor... 2

Dursun Özbek yönetiminin, UEFA'dan gelecek bu taze kaynakla birlikte Florya'da bayram havası estirmesi bekleniyor. Yönetimin öncelikli planı, futbolculara ve teknik heyete olan birikmiş maaş ile prim ödemelerini tek kalemde gerçekleştirerek takımın motivasyonunu zirveye çıkarmak.

Kalan bütçeyle de mevcut borç yükünü önemli ölçüde hafifletecek olan yönetim, kulübün Avrupa kupalarına katılımı için hayati önem taşıyan "borçsuzluk belgesi"ni de sorunsuz bir şekilde almayı hedefliyor.

TOPLAM BİLANÇO DUDAK UÇUKLATIYOR: 65 MİLYON EURO!

SON DAKİKA | Florya ya UEFA piyangosu! Juventus zaferinin 11.8 Milyon Euro luk ödülü kasaya giriyor... 3

Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi sahnesinden elde ettiği toplam gelir ise adeta dudak uçuklatıyor. Aslan, UEFA'dan gelen yayın, katılım ve performans primleriyle toplamda 53 milyon Euro kazanırken; RAMS Park'taki kapalı gişe maçların bilet gelirleri ve mağazacılık hasılatı da eklendiğinde bu rakamın 65 milyon Euro seviyesine ulaştığı ifade ediliyor.

