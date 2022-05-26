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Son dakika: Formasını almak için sıraya girecekler! Türkiye'ye yıldız geliyor...

26.05.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray turnayı gözünden vuruyor... Sarı-kırmızılılar Juventus'un 2017 yılında 40 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Federico Bernardeschi için teklifte bulundu. İtalyan taraftarların büyük hayran olduğu yıldız oyuncu için Galatasaraylı taraftarlar şimdiden heyecanlandı. Yönetime bu transferin bitmesi için baskı yapan Galatasaraylılar, Federico Bernardeschi'nin gelişiyle forma satın alma rekoru kırabilir. İşte detaylar...

Son dakika: Formasını almak için sıraya girecekler! Türkiye'ye yıldız geliyor...
Federico Bernardeschi

Federico Bernardeschi

İTA İtalya
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Juventus
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Son dakika haberleri... Süper Lig'de sezonu beklentilerin altında kapatan Galatasaray'da gözler yeni sezona çevrildi. Sarı-kırmızılı ekipte 11 Haziran'da başkanlık seçimi gerçekleşecek. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu başkanlık için yarışacak. Diğer yandan sarı-kırmızılıların teknik direktör belirsizliği de sürüyor. İtalyan basınında çıkan haberlerde, Galatasaray'ın transfer gündemine dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

MİLAN ÖNERİYİ GERİ ÇEVİRDİ, GALATASARAY TEKLİF YAPTI

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Sport Italia muhabiri Rudy Galletti, Juventus'taki macerasının sonuna gelen 28 yaşındaki İtalyan yıldız Federico Bernardeschi'ye Galatasaray'ın teklif yaptığını öne sürdü. Transfer gerçekleşirse Galatasaray, Bernardeschi'yi bedelsiz olarak kadrosuna katacak.

İtalyan futbolcunun Serie A şampiyonu Milan'a da önerildiği ancak kırmızı-siyahlı kulübün kendi profiline uymadığı gerekçesiyle transferi veto ettiği bildirildi.

GALATASARAY TARAFTARI ŞİMDİDEN ÇOK HEYECANLI

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Galatasaraylı taraftarların bu transfere oldukça heyecanlandığı öğrenildi. Yıldız oyuncunun takıma katılmasıyla forma satışlarındaki patlama yapılmasını bekleyen sarı-kırmızılı yöneticiler bu transferi bitirmek için her yolu deneyecek.

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