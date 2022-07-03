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Son dakika: Formula 1'de korkutan kaza! Araç takla attı ve...

03.07.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun 10. ayağı olan Büyük Britanya Grand Prix'si ile sürdü. Yarışın henüz ilk dakikalarında izleyenleri korkutan ciddi bir kaza meydana geldi. Pistin ilk virajında Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, George Russell, Guanyu Zhou ve Alex Albon'un karıştığı büyük bir kaza meydana gelirken, 3 pilot yarış dışı kaldı. İşte detaylar...

Son dakika: Formula 1'de korkutan kaza! Araç takla attı ve...

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'si ile sürdü. Silverstone Pisti'nde düzenlenen yarış yürekleri ağza getiren bir kaza ile başladı ve yarış henüz ilk dakikalarında kırmızı bayrakla durdu.

3 PİLOT YARIŞ DIŞI KALDI!

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Yarışı İkinci sıradan başlayan Max Verstappen'in liderliği ele geçirdiği ilk virajın ardından arka tarafta uçan ve pist dışına taşan araçların olduğu görüldü. Önce sarı bayrak sallanırken çok geçmeden yarış kırmızı bayraklarla durduruldu. Kazaya karışan pilotlar Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, George Russell, Guanyu Zhou ve Alex Albon olurken Tsunoda ve Ocon hasarlı araçlarla yola devam etmeye çalıştı ancak Russell, Albon ve Zhou yarış dışı kaldılar.

ZHOU TAKLA ATTI!

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Pierre Gasly'nin Russell'a, Russell'ın da Zhou'ya vurması sonucu Alfa Romeo pilotunun takla attığı görüldü. Kazanın ardından güvenlik aracı piste girdi ve yarış durdu. Yapılan açıklamada Zhou'nun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çinli pilotun aracı kısa sürede pist dışına alındı ve yarış kaldığı yerden devam etti.


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Anahtar Kelimeler:
Formula 1
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