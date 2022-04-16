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Son dakika: Fransa'da olay yaratan kısıtlama: "Oruç tutmayın!"

16.04.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Dünya futbolunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. PSG formasıyla Messi'nin de yer aldığı Fransa Ligue 1'de düşme potasında olan Saint Etienne'in teknik direktörü Pascal Dupraz, takımını alt lige düşmekten kurtarmak için oyuncularına "Oruç tutmayın" uyarısında bulundu. Dupraz'ın bu söylemi, Fransa'da büyük yankı uyandırdı.

Son dakika: Fransa'da olay yaratan kısıtlama: "Oruç tutmayın!"

Son dakika haberleri: Dünya futbolunda her yıl, oruç tutan futbolcuların performansı gündeme geliyor. Bu kez Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint Etienne'de teknik direktör Pascal Dupraz, konuya ilişkin flaş bir harekete imza attı.

Fransa Ligue 1'de oynadığı 31 maçta topladığı 27 puanla düşme hattında yer alan Saint Etienne'de oyunculara olay yaratan bir kısıtlama geldi.

"ORUÇ TUTMAYIN"

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L'Equipe'te yer alan habere göre; takımın teknik direktörü Pascal Dupraz, kadroda yer alan Müslüman oyunculara Saint Etienne'i alt lige düşmekten kurtarmak için oruç tutmamalarını söyledi.

YANIT BEKLENİYOR

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Yaşanan bu olay, Fransa'da büyük yankı uyandırırken Saint Etienne'li futbolcuların teknik direktörlerine ne şekilde yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

RAMAZAN'DA GALİBİYETLERİ YOK

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Sain Etienne, Ramazan Ayı başladığından beri oynadığı iki maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Yeşil - beyazlılar, bu süreçte Marsilya'ya 4-2 kaybederken Lorient deplasmanında da sahadan 6-2'lik yenilgiyle ayrıldı. Fransız ekibi Ligue 1'de son 4 maçtır galibiyet yüzü göremedi.


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Anahtar Kelimeler:
Lionel Messi
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