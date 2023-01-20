SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Son dakika: Futbol dünyası şokta! Juventus'un 15 puanı silindi! Ligde sıralama bir anda değişti...

Son dakika: Futbol dünyası şokta! Juventus'un 15 puanı silindi! Ligde sıralama bir anda değişti...

20.01.2023 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Spor Savcılığının, adı mali yolsuzluk soruşturmasına karışan Juventus için 15 puan silme cezası talep ettiği bildirilmişti. İtalyan basını, dev kulüp için istenen cezanın onaylandığını iddia etti. Bu gelişme sonrasında 15 puanı silinen Juventus, Serie A'da 11. sıraya geriledi. Siyah - beyazlı ekibin Avrupa kupalarına katılma ihtimali ise düştü.

Son dakika: Futbol dünyası şokta! Juventus'un 15 puanı silindi! Ligde sıralama bir anda değişti...

Juventus hakkında Torino Cumhuriyet Savcılığındaki adli sürecin dışında yürüttüğü kendi soruşturmasını geçen mayısta kapatmasına rağmen aralık ayında yeniden başlatan İtalya Futbol Federasyonu'na (FIGC) bağlı spor savcılığının istediği cezalar belli olmuştu. Buna göre, FIGC Spor Savcısı Giuseppe Chine, Juventus için 15 puan silme cezası istedi.

15 PUAN SİLİNDİ, JUVENTUS 11. SIRAYA GERİLEDİ

KB3QCSPB7JJYXLJCPDDIKIOMC4

Sky Italia'nın haberine göre; Juventus için istenen 15 puan silme cezası onaylandı ve İtalyan devi Serie A'da 11. sıraya geriledi. Cezanın onaylanmasıyla birlikte kulübün gelecek yıl Avrupa kupalarına katılma ihtimalinin bir hayli düştü.

YÖNETİM İÇİN HAK MAHRUMİYETİ CEZALARI İSTENDİ

TXTHPGO5IZKOHISBYTW4CXVKGQ

Siyah-beyazlı kulüpte, haksız sermaye kazancı ve futbolcu transfer değerlerini olduğundan farklı gösterme gibi mali yolsuzluklardan sorumlu oldukları gerekçesiyle Eski Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici için 20 ay 10 gün, Eski Juventus Başkanı Andrea Agnelli için 16 ay, Eski Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, eski yöneticiler Paolo Garimberti ile Maurizio Arrivabene için 12'şer ay, yönetici Federico Cherubini için de 10 ay 20 gün hak mahrumiyeti cezası istedi. Diğer yandan, Juventus ile beraber benzer suçlardan yargılanan diğer 8 kulüp (Sampdoria, Empoli, Genoa, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli ve Novara) için farklı meblağlarda para cezası ve yöneticileri için de farklı sürelerde hak mahrumiyeti cezaları istendiği basına yansıdı.

Spor savcılığının Juventus için istediği cezaların, Torino Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü Prisma soruşturmasında ortaya çıkan yeni deliller nedeniyle ilk soruşturma dosyasında istenilen cezalara göre daha ağır olduğu belirtildi.
FIGC'in Nisan 2022'de açtığı ilk soruşturma dosyasında sorumlu yöneticiler için belirli sürelerde hak mahrumiyeti cezası istenmişti. FIGC yargısı, Mayıs ayında tüm kulüpleri aklamıştı.

YILLAR ÖNCE KÜME DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

TXTHPGO5IZKOHISBYTW4CXVKGQ

İtalya Futbol Federasyonu, şike yaptığı gerekçesiyle 2006 yılında Juventus'u küme düşürüp iki lig şampiyonluğunu elinden almıştı. Bu karar sonrası Juventus'un yıldız futbolcuları; Zlatan İbrahimovic, Cannavaro, Thuram, Zambrotta, Emerson, Vieria ve teknik direktör Fabio Cappello takımı terk ederken, Buffon, Nedved, Del Piero, Trezeguet, Igor Tudor ve Zanetti gibi yıldızlar takımda kalmıştı...

"PRISMA" SORUŞTURMASI

indir

Torino Cumhuriyet Başsavcılığının Mayıs 2021'de başlattığı ve Juventus'un 2019-2020 ve 2020-2021 dönemi mali hesaplarının incelendiği "Prisma" isimli soruşturma çerçevesinde, Kasım 2021'de ve Mart 2022'de kulübün Torino, Milano ve Roma kentlerindeki ofislerinde aramalar yapılmıştı.

Screenshot_5

Siyah-beyazlı kulüpte söz konusu dönemde yer alan yöneticiler ile futbolcular Paulo Dybala, Alex Sandro ve Federico Bernardeschi de savcılık tarafından soruşturma çerçevesinde bilgilerine başvurulmak üzere ifadeye çağrılmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcıların, kulübün 2019-2021 dönemi mali hesaplarında özellikle futbolcu transferleri ve maaşlarında, haksız kazanç, eksik ya da yanlış beyan gibi mali usulsüzlükler tespit ettiği belirtilmişti.

Başsavcılığın soruşturmasını geçen ekim ayında tamamlamasına ek olarak, bu sürece dair tespit edilen eksikliklerin, kulüp yönetimini istifaya götürdüğü, Agnelli ve yönetiminin kulübün çıkarlarını korumak için istifa kararı aldığı basına yansımıştı.

thumbs_b_c_54d4b1f8a29386318005069f007c1b0c

Juventus'ta Başkan Agnelli, Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, İcra Kurulu Başkanı Maurizio Arrivabene başta olmak üzere bütün yönetim kurulu 28 Kasım'da istifa etmişti.

Exor Holding, Agnelli'den boşalan kulüp başkanlığına muhasebeci Gianluca Ferrero'yu getirmişti. UEFA da 1 Aralık'ta olası finansal fair-play ve kulüp lisans kurallarının ihlali gerekçeleriyle İtalya ekibi Juventus hakkında soruşturma açmıştı

Torino Cumhuriyet Savcılığının soruşturmasının derinleşmesi sebebiyle İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) da sportif açıdan daha önce kapattığı haksız sermaye kazancı ve transfer değerlerini farklı göstermeye yönelik soruşturmasını, Juventus ve 8 kulüp için 22 Aralık'ta yeniden başlatmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merih için sıraya girdiler! 10 gollü maçın ardından...Merih için sıraya girdiler! 10 gollü maçın ardından...
Galatasaray'ın İlkay Gündoğan rüyası gerçek oluyor!Galatasaray'ın İlkay Gündoğan rüyası gerçek oluyor!
Taraftar çılgına dönmüştü! F.Bahçe Necati Ateş için hareke geçti... "Haddini aştı"Taraftar çılgına dönmüştü! F.Bahçe Necati Ateş için hareke geçti... "Haddini aştı"
Anahtar Kelimeler:
Serie A Juventus son dakika italya serie a son dakika haberleri atan 10 iyet da, kulübün

En Çok Okunan Haberler

Dünya liderlerine seslenirken "Putin öldü" iddiası!

Dünya liderlerine seslenirken "Putin öldü" iddiası!

Emeklilere %30'dan düşük zam iddiasına SGK'dan açıklama

Emeklilere %30'dan düşük zam iddiasına SGK'dan açıklama

Caner Erkin'in yeni rotası belli oluyor

Caner Erkin'in yeni rotası belli oluyor

Fenerbahçe'den gece yarısı Aboubakar açıklaması!

Fenerbahçe'den gece yarısı Aboubakar açıklaması!

Memphis Depay transferi resmen açıklandı!

Memphis Depay transferi resmen açıklandı!

Asgari ücretle geldi, 12 milyon €'ya gidiyor!

Asgari ücretle geldi, 12 milyon €'ya gidiyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.