SON DAKİKA | Futbol dünyasını korkutan haber! Mircea Lucescu antrenmanda fenalaşıp hastaneye kaldırıldı...

Türk futbolseverlerin Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım dönemlerinden çok yakından tanıdığı, sayısız başarıya imza atmış efsanevi teknik direktör Mircea Lucescu'dan gelen üzücü haber spor kamuoyunda şok etkisi yarattı.

Şu anda Romanya Milli Takımı'nın başında görev yapan tecrübeli çalıştırıcı, bugün takımın gerçekleştirdiği antrenman esnasında ciddi bir sağlık problemi yaşadı.

SAHADA YERE YIĞILDI, AMBULANSLA GÖTÜRÜLDÜ

Görgü tanıklarının ve yerel basının aktardığı bilgilere göre; antrenman sırasında aniden rahatsızlanarak yere yığılan Lucescu'ya ilk müdahale anında saha kenarındaki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Durumun ciddiyeti üzerine acil olarak ambulans çağrıldı ve başarılı teknik adam apar topar hastaneye kaldırıldı.

FEDERASYONDAN İLK AÇIKLAMA: "DURUMU STABİL"

Lucescu'nun hastaneye kaldırılması futbol dünyasında büyük bir endişeye yol açarken, yüreklere su serpen ilk resmi açıklama Romanya Futbol Federasyonu'ndan geldi. Yetkililer, hastanede tedavi altına alınan ve gerekli tüm tetkikleri yapılan efsanevi hocanın sağlık durumunun an itibarıyla stabil olduğunu kamuoyuna duyurdu.

Tedbir amaçlı olarak bir süre daha hastanede müşahede altında tutulması beklenen Lucescu'nun durumu, tüm futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.