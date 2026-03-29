SON DAKİKA | Futbol dünyasını korkutan haber! Mircea Lucescu antrenmanda fenalaşıp hastaneye kaldırıldı...

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, bugünkü antrenman sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Sahadaki ilk müdahalenin ardından ambulansla apar topar hastaneye kaldırılan tecrübeli teknik adam, futbol dünyasını korkuttu. Romanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan son dakika açıklamasında, Türk futbolunun da yakından tanıdığı efsanevi çalıştırıcının sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. İşte o korku dolu anların perde arkası...

Emre Şen

Türk futbolseverlerin Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım dönemlerinden çok yakından tanıdığı, sayısız başarıya imza atmış efsanevi teknik direktör Mircea Lucescu'dan gelen üzücü haber spor kamuoyunda şok etkisi yarattı.

Şu anda Romanya Milli Takımı'nın başında görev yapan tecrübeli çalıştırıcı, bugün takımın gerçekleştirdiği antrenman esnasında ciddi bir sağlık problemi yaşadı.

SAHADA YERE YIĞILDI, AMBULANSLA GÖTÜRÜLDÜ

Görgü tanıklarının ve yerel basının aktardığı bilgilere göre; antrenman sırasında aniden rahatsızlanarak yere yığılan Lucescu'ya ilk müdahale anında saha kenarındaki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Durumun ciddiyeti üzerine acil olarak ambulans çağrıldı ve başarılı teknik adam apar topar hastaneye kaldırıldı.

FEDERASYONDAN İLK AÇIKLAMA: "DURUMU STABİL"

Lucescu'nun hastaneye kaldırılması futbol dünyasında büyük bir endişeye yol açarken, yüreklere su serpen ilk resmi açıklama Romanya Futbol Federasyonu'ndan geldi. Yetkililer, hastanede tedavi altına alınan ve gerekli tüm tetkikleri yapılan efsanevi hocanın sağlık durumunun an itibarıyla stabil olduğunu kamuoyuna duyurdu.

Tedbir amaçlı olarak bir süre daha hastanede müşahede altında tutulması beklenen Lucescu'nun durumu, tüm futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Romanya lucescu
