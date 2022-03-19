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Son dakika: Futbol sahalarında ender görülen an! Batshuayi bunu da yaptı...

19.03.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Son haftalarda kaçırdığı gollerle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Batshuayi, taraftara yine saç baş yoldurdu. Maçın ikinci yarısında kaçırdığı pozisyona karşılaşmanın spikeri bile inanamadı. Pozisyonu gol sanan spiker sonrasında düzelterek topun auta gittiğini söyledi. Spiker devamında ise, "Futbol sahalarında ender görülen anlardan birini yaşadık. Atmak mı zor, kaçırmak mı?" dedi.

Son dakika: Futbol sahalarında ender görülen an! Batshuayi bunu da yaptı...
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Maça Bathsuayi'nin attığı değil, kaçırdığı gol damga vurdu. Sosyal medyada büyük eleştiri alan Batshuayi'ye tepki büyük...

MAÇIN SPİKERİ BİLE ŞAŞIRDI

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Karşılaşmanın 60. dakikasında Bathsuayi net bir gol kaçırdı. Ceza sahası içinde bomboş topu auta gönderen Bathsuayi herkesi şaşkınlığa uğrattı. Maçın spikeri de pozisyonu anlatırken kafa vuruşunu gol zannetti. Sonrasında topun auta çıktığını gördü ve kendisini düzeltti.

"ATMAK MI ZOR, KAÇIRMAK MI?"

Maçın spikeri, anlatmakta zorlandığı pozisyon sonrası ilginç bir ifade kullandı. Batshuayi'nin vuruşundan sonra, "Futbol sahalarında ender görülen anlardan birini yaşadık. Atmak mı zor, kaçırmak mı?" dedi.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)


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Beşiktaş Futbol Kulübü Hatayspor Michy Batshuayi son dakika haberi
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