Son dakika: Futbol sahalarında ender görülen an! Batshuayi bunu da yaptı...

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Maça Bathsuayi'nin attığı değil, kaçırdığı gol damga vurdu. Sosyal medyada büyük eleştiri alan Batshuayi'ye tepki büyük...

MAÇIN SPİKERİ BİLE ŞAŞIRDI

Karşılaşmanın 60. dakikasında Bathsuayi net bir gol kaçırdı. Ceza sahası içinde bomboş topu auta gönderen Bathsuayi herkesi şaşkınlığa uğrattı. Maçın spikeri de pozisyonu anlatırken kafa vuruşunu gol zannetti. Sonrasında topun auta çıktığını gördü ve kendisini düzeltti.

"ATMAK MI ZOR, KAÇIRMAK MI?"

Maçın spikeri, anlatmakta zorlandığı pozisyon sonrası ilginç bir ifade kullandı. Batshuayi'nin vuruşundan sonra, "Futbol sahalarında ender görülen anlardan birini yaşadık. Atmak mı zor, kaçırmak mı?" dedi.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)



