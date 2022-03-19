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Son dakika: Futbol sahalarında yılın skandalı! Sadık Çiftpınar, tribünlere hareket yapıp sonrasında...

19.03.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa maçına Sadık Çiftpınar damga vurdu. Taraftarların kendisini ıslıklaması sonrası tribünlere dönüp hareket yapan Sadık Çiftpınar büyük tepki aldı. Karşılaşmanın 80. dakikasında oyundan çıkmak istediğini kenara işaret edip maçı terk eden tecrübeli oyuncunun hareketi gündem oldu.

Son dakika: Futbol sahalarında yılın skandalı! Sadık Çiftpınar, tribünlere hareket yapıp sonrasında...
Sadık Çiftpınar

Sadık Çiftpınar

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Yeni Malatyaspor
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-0 kaybeden Yeni Malatyaspor, ligin sonuna demir attı. Küme düşmesi neredeyse kesinleşen Malatyaspor'da taraftarlardan oyunculara tepki vardı. Takımın kaptanı Sadık Çiftpınar'ın top ayağına geldiğinde ıslıkla protesto yapan Malatyalı seyirciler, şoke eden bir olayla karşılaştı.

TRİBÜNLERE DÖNÜP HAREKET YAPTI!

bnaldım

Yeni Malatyspor kaptanı Sadık Çiftpınar, kendisini protesto eden taraftarlara dönüp bir hareket yaptı. Bu hareket sonrası çılgına dönen taraftarlar tepkisini arttırarak Sadık'ı yuhalamaya başladı.

TEPKİLERE DAYANAMADI

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Taraftarların tepkisine dayanamayan Sadık Çiftpınar, kaptanlık pazubandını çıkararak yedek kulübesine değişiklik işaretinde bulundu. Takım arkadaşları ve Kasımpaşalı futbolcuların sakinleştirmesi sonrası tecrübeli futbolcu, bir süre oyuna devam ettikten sonra 80. dakikada yerini Philip Awuku'ya bıraktı.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

İŞTE O ANLAR

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