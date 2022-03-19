Son dakika: Futbol sahalarında yılın skandalı! Sadık Çiftpınar, tribünlere hareket yapıp sonrasında...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-0 kaybeden Yeni Malatyaspor, ligin sonuna demir attı. Küme düşmesi neredeyse kesinleşen Malatyaspor'da taraftarlardan oyunculara tepki vardı. Takımın kaptanı Sadık Çiftpınar'ın top ayağına geldiğinde ıslıkla protesto yapan Malatyalı seyirciler, şoke eden bir olayla karşılaştı.

TRİBÜNLERE DÖNÜP HAREKET YAPTI!

Yeni Malatyspor kaptanı Sadık Çiftpınar, kendisini protesto eden taraftarlara dönüp bir hareket yaptı. Bu hareket sonrası çılgına dönen taraftarlar tepkisini arttırarak Sadık'ı yuhalamaya başladı.

TEPKİLERE DAYANAMADI

Taraftarların tepkisine dayanamayan Sadık Çiftpınar, kaptanlık pazubandını çıkararak yedek kulübesine değişiklik işaretinde bulundu. Takım arkadaşları ve Kasımpaşalı futbolcuların sakinleştirmesi sonrası tecrübeli futbolcu, bir süre oyuna devam ettikten sonra 80. dakikada yerini Philip Awuku'ya bıraktı.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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