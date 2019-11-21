SPOR

Futbolculardan alınan vergi yüzde 20'ye yükseldi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 21.11.2019 22:37 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Süper Lig’de oynayan futbolculardan alınan %15’lik verginin %20'ye yükseltileceği kanun teklifi, TBMM tarafından kabul edildi.

Futbolculardan alınan vergi yüzde 20'ye yükseldi

TBMM Genel Kurulu’nda vergide yeni bir dönemi başlatan yasa teklifi kabul edildi.

Buna göre: Lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara uygulanan gelir vergisi kesinti oranı, yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkarılacak.

PARTNERSGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...SGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı!
PFDK ceza yağdırdı! F.Bahçe ve Trabzon...PFDK ceza yağdırdı! F.Bahçe ve Trabzon...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
süper lig vergi futbolcular

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

F.Bahçe maçında hakem hatası

F.Bahçe maçında hakem hatası

Beşiktaş bombayı patlatıyor

Beşiktaş bombayı patlatıyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Trabzon'da kazanan çıkmadı

Trabzon'da kazanan çıkmadı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Maçtan sonra Twitter'da tartıştılar!

Maçtan sonra Twitter'da tartıştılar!

Rodrigues transferi FIFA'lık oldu!

Rodrigues transferi FIFA'lık oldu!

Okuyucu Yorumları 23 yorum
% 40 yapın daha iyi hatta daha fazla yapın
Futbolcular ile aynı dilimdeyim şaka gibi.
Az olmuş 40% olmalıydı adamlar milyonlar kazanıyor
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

İşte F.Bahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi

Saffet Sancaklı: Futbolseverlere kötü bir haberim var; Türk futbolunda deniz bitti

''Futbolseverlere kötü bir haberim var''

ÖZET | Gaziantep FK: 3 - Kayserispor: 0 maç sonucu

Gaziantep 3 puanı 3 golle aldı!

ÖZET | Gençlerbirliği 3-1 Göztepe maç sonucu

Gençlerbirliği, Göztepe'nin serisini bozdu!

ÖZET | Çaykur Rizespor 0-3 Kasımpaşa maç sonucu

Kasımpaşa 3 puanı 3 golle aldı!

Ersin Düzen'den Arda Turan ve Beşiktaş iddiası

Arda Turan sürprizi! Transfer açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.