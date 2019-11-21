Futbolculardan alınan vergi yüzde 20'ye yükseldi

TBMM Genel Kurulu’nda vergide yeni bir dönemi başlatan yasa teklifi kabul edildi.

Buna göre: Lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara uygulanan gelir vergisi kesinti oranı, yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkarılacak.

