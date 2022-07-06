Son dakika: G.Saray 'kulübe sokmayın' demişti! Nwakaeme'den sürpriz imza

2018/19 sezonundan bu yana Trabzonspor forması giyen, 33 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Nwakaeme bordo-mavili ekip ile ücret konusunda mutabakat sağlayamamış ve kulübe veda etmişti. Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan oyuncu ayrılığı "Sevgili Trabzonspor taraftarları. Beni sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Bu yüzden ayrılan benmişim gibi görünecek. Onlar da benim piyasa değerimi etkilemeye çalışacaklar." sözleriyle duyurmuştu.

Yaşanan bu ayrılığın ardından başarılı oyuncunun yeni adresi merak edilirken, ismi Galatasaray ile ciddi şekilde anılmaya başlanmış, hatta Sarı-Kırmızılı yöneticilerin oyuncunun menajeri ile temasa geçtiği iddiaları ortaya atılmıştı.

D'AVILA İLE İMZALADI!

Galatasaray'a Onyekuru, Belhanda, Etebo, Ozornwafor gibi pek çok Nijeryalı oyuncuyu getiren ve bir dönem Sarı-Kırmızılı yöneticilerin kulübe girmesini yasakladığı D'Avila'nın birkaç gündür Türkiye'de olduğu ve Nwakeme'nin de yeni menajeri olarak D'Avila ile sözleşme imzaladığı öğrenildi.

CENK ERGÜN İLE GÖRÜŞTÜ!

Ünlü menajer D’Avila, mevcut başkan Dursun Özbek'in bir önceki döneminde de Dursun Özbek döneminde Cenk Ergün’le pek çok transferde ortak çalışmıştı. Öte yandan D'Avila'nın birkaç gündür Türkiye'de olduğu iddia edilirken, Olayinka ve Onyekuru için Beşiktaş’la yine Onyekuru için Trabzonspor’la birer görüşme yaptığı ancak bir sonuç alamadığı. Sabah saatlerinde ise Cenk Ergün ile Milano’ya uçmadan önce Galatasaray kulübünde bir görüşme yapması ise Nwakaeme-Galatasaray söylentilerinin artmasına neden olmuştu.



