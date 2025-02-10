SON DAKİKA: Galatasaray 5. transferini resmen açıkladı! Sarı-Kırmızılılar Przemyslaw Frankowski transferini resmen duyurdu

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, 5. transfer hamlesini de yaptı. Sarı-kırmızılılar, bir süredir gündemde olan Przemyslaw Frankowski'de mutlu sona ulaştı.

LENS İKNA OLDU

Galatasaray, Polonyalı futbolcunun transferi için kulübü Lens ile anlaşmaya vardı. Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için oyuncu ve kulübü Lens'i ikna etti.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Galatasaray Kulübü, KAP'a yaptığı açıklamada; "Profesyonel futbolcu Przemysław Adam Frankowski'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RC Lens ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a transferini tamamlamak için bu gece (pazartesi) İstanbul'a gelecek. Frankowski, Galatasaray'a transferi için saat 20.00-20.30 sularında İstanbul'a inecek.

UÇAKTAN İLK GÖRÜNTÜ

Frankowski kendisini taşıyan uçaktan Galatasaray taraftarına ilk mesajı verdi. Frankowski taraftarları selamlarken 'Merhaba Galatasaray Ailesi' dedi.

Frankowski, sağ bekin yanı sıra sağ ve sol kanat bek olarak da forma giyebiliyor.

GALATASARAY İÇİN REST ÇEKTİ

Öte yandan Foot Mercato'daki haberde Frankowski'nin Galatasaray'a transfer olmak için Lens'e rest çektiği ve Fransız ekibinde antrenmana çıkmayı ve oynamayı reddettiği öne sürüldü.