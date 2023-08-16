Son dakika: Galatasaray'a 6 milyon euroya gelmişti! Yusuf Demir'in yeni durağı resmen açıklandı...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana'yı toplamda 4-0'lık skorla eleyen ve adını play-off'a yazdıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılılar, 20 yaşındaki futbolcusu Yusuf Demir'in İsviçre'nin Basel Kulübüne kiralandığını duyurdu.
Galatasaray, sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Profesyonel futbolcumuz Yusuf Demir'in 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda FC Basel 1893 AG ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.
Geçen sezon başında Avusturya'nın Rapid Wien ekibinden 6 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadroya dahil edilen Yusuf Demir, Süper Lig'de 5 maçta forma giydi.