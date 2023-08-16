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Son dakika: Galatasaray'a 6 milyon euroya gelmişti! Yusuf Demir'in yeni durağı resmen açıklandı...

16.08.2023 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını play-off turuna yazdıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna birçok önemli ismi katan sarı - kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyordu. Galatasaray'a geçtiğimiz sezon 6 milyon euro bonservis bedeliyle Rapid Wien takımından katılan Yusuf Demir'in kiralık olarak Basel'e transfer olduğu resmen açıklandı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana'yı toplamda 4-0'lık skorla eleyen ve adını play-off'a yazdıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılılar, 20 yaşındaki futbolcusu Yusuf Demir'in İsviçre'nin Basel Kulübüne kiralandığını duyurdu.

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Galatasaray, sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Profesyonel futbolcumuz Yusuf Demir'in 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda FC Basel 1893 AG ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

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Geçen sezon başında Avusturya'nın Rapid Wien ekibinden 6 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadroya dahil edilen Yusuf Demir, Süper Lig'de 5 maçta forma giydi.

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