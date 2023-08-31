SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. SON DAKİKA: Galatasaray'a dev rakipler! Sarı-Kırmızılılar'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki grubu belli oluyor

SON DAKİKA: Galatasaray'a dev rakipler! Sarı-Kırmızılılar'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki grubu belli oluyor

31.08.2023 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2. ön eleme turundan katıldığı Avrupa'daki kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyon olan Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılmaya hak kazanırken, merakla beklenen grup kuraları da Fransa’nın Monaco kentinde düzenlenen organizasyonla gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilen kura sonucu temsilcimiz Galatasaray'ın da rakipleri belli olacak. Haber güncellenmektedir...

SON DAKİKA: Galatasaray'a dev rakipler! Sarı-Kırmızılılar'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki grubu belli oluyor

Uzun bir aranın ardından Şampiyonlar Ligi’nde başarı hedefleyen Galatasaray, ligde kazanılan şampiyonluk sonrasında sezona büyük umutlarla girerken, Devler Ligi'nde gruplara kalmayı başardı. Sarı-Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için tam 3 eleme turu oynarken, 2. ön eleme turunda Zalgiris ile ilk maçta 2-2 rövanşta ise rakibini 1-0 mağlup ederek 3. tura yükseldi. Bu turda Olimpija Ljubljana ile eşleşen temsilcimiz ilk maçı 3-0 rövanşı ise 1-0 kazanıp, adını Play-Off’a yazdırmayı başardı.

Sarı-Kırmızılılar'ın play-off turundaki rakibi Molde olurken, Norveç ekibini ilk karşılaşmada deplasmanda 3-2 deviren Okan Buruk’un öğrencileri, ikinci maçı da 2-1 alıp, adını gruplara yazdırdı. Galatasaray, bu süre içerisinde çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlik alıp, ülke puanına da önemli katkıda bulundu.

GRUPLAR BELLİ OLUYOR

7AupM3wLDkSQHT-GBsLEHQ

Devler Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Sarı-Kırmızılılar'ın heyecanla beklediği Şampiyonlar Ligi grupları kura çekimi Fransa’nın Monaco kentinde gerçekleştiriliyor. Saat 19.00'da başlayan kura çekiminde temsilcimiz Galatasaray'ın da rakipleri belli oluyor.

Şampiyonlar Ligi’nde yer alması kesinleşen 32 takım ve torbaları şu şekilde:

1'nci Torba: Manchester City, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Benfica, PSG, Sevilla, Feyenoord
2'nci Torba: Manchester United, Real Madrid, BVB, Inter, Porto, Atletico, Arsenal, Leipzig
3'üncü Torba: Milan, Salzburg, Kızılyıldız, Shakhtar Donetsk, Braga, Lazio, PSV, Kopenhag
4'üncü Torba: Galatasaray, Newcastle Utd., Real Sociedad, Lens, Union Berlin, Celtic, Young Boys, Antwerp

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI (GÜNCELLENMEKTEDİR)

a1OnjRg4X0KRKgFNSGSUVA

A GRUBU: Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag,

B GRUBU: Sevilla, Arsenal, PSV Eindhoven,

C GRUBU: Napoli, Real Madrid, Braga,

D GRUBU: Benfica, Inter, Salzburg,

E GRUBU: Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio,

F GRUBU: Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan,

G GRUBU: Manchester City, RB Leipzig, Kızılyıldız,

H GRUBU: Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk,

Grup maçlarının tarihleri şu şekilde:

1'nci Maç Günü: 19-20 Eylül
2'nci Maç Günü: 3-4 Ekim
3'üncü Maç Günü: 24-25 Ekim
4'üncü Maç Günü: 7-8 Kasım
5'inci Maç Günü: 28-29 Kasım
6'ıncı Maç Günü: 12-13 Aralık

GALATASARAY 4 YIL SONRA GRUPLARDA

1363

Sarı-Kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalarak kulüp adına önemli bir gelir elde etti. 4 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Galatasaray, bu başarısının yanı sıra gruplara katılımından toplamda 15.6 milyon Euro'yu kasasına koydu. Öte yandan sarı-kırmızılıların, reklam ve katsayı geliri olarak toplamda en az 25 milyon Euro gelir elde etmesi bekleniyor. Ayrıca Galatasaray'ın alacağı gelir gruplardaki başarısına göre de şekillenecek. Galatasaray, gruplarda oynayacağı maçlarda alacağı her galibiyette 2.8 milyon Euro, beraberlikte ise 930 bin Euro kazanacak.

GALATASARAY'IN AVRUPA KARNESİ

74062

UEFA Şampiyonlar Lig'i Play-Off turu rövanş maçında Molde'yi eleyerek gruplara kalan Galatasaray, bu maçla birlikte Avrupa Arenası'nda toplamda 308 müsabakaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 111 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. 82 mücadeleyi ise beraberlikle tamamlandı. Galatasaray bu karşılaşmalarda toplamda 413 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 453 gol gördü.

17'İNCİ KEZ GRUPLARDA

bcc71c41df234a8383547933c20e6e8a

Öte yandan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 17. kez grup aşamalarına kalma başarısı gösterdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 16 kez grup aşamasında mücadele eden Sarı-Kırmızılı ekip, toplamda 9 kez elemeleri geçerken, 7 kez de direkt olarak gruplara kaldı.

14 YIL ARADAN SONRA BİR İLK

64ee5e0d4e3fe02a841a7f25

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasının ardından bir ilki de gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekibin bu başarısıyla 14 yıl aradan sonra bir Türk takımı Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turunu geçerek gruplara kaldı. En son Fenerbahçe 2008-2009 sezonunda MTK Bupadeşte ve Partizan'ı eleyerek gruplara kalmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Lig devi, dünyaca ünlü yıldızı Türkiye'ye getiriyor!Süper Lig devi, dünyaca ünlü yıldızı Türkiye'ye getiriyor!
'Isırık' olayının cezası belli oldu!'Isırık' olayının cezası belli oldu!
Arda Güler günler sonra öyle bir isimle ortaya çıktı ki...Arda Güler günler sonra öyle bir isimle ortaya çıktı ki...
Anahtar Kelimeler:
Devler Ligi kura çekimi son dakika galatasaray şampiyonlar ligi ligi ak uz buruk süper li iyet son fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

3 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı! Ailesi evdeydi ama..

3 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı! Ailesi evdeydi ama..

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Ağzını açınca şoke oldu! “Tıpkı insan gibi"

Ağzını açınca şoke oldu! “Tıpkı insan gibi"

Her karesi ayrı bir olay ama gerçek çok başka...

Her karesi ayrı bir olay ama gerçek çok başka...

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.