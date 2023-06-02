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Son dakika: Galatasaray'a FIFA'dan büyük şok! '45 gün içinde transfer yasağı!'

02.06.2023 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etmişti. Tarihinde 23. kez ipi göğüsleyen sarı - kırmızılılar; büyük zaferi kutlarken, beklemediği bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı. Galatasaray'ın sezon başında sözleşmesini feshettiği Omar Elabdellaoui, fesih nedeniyle dava açmıştı. Durumla ilgili detaylar ise belli oldu...

Son dakika: Galatasaray'a FIFA'dan büyük şok! '45 gün içinde transfer yasağı!'

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanına çıkmıştı. Sarı - kırmızılılar, Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakada sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmış ve şampiyonluğunu ilan etmişti. Galatasaray; büyük zaferin sevincini yaşarken, beklemediği bir şokla karşı karşıya kaldı.

DAVA AÇILMIŞTI

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Sarı - kırmızılılara 17 Ağustos 2020'de katılan Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi, 1 Eylül 2022'de tek taraflı olarak feshedilmişti. Norveçli futbolcu bu durumun ardından Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etmiş ve dava açmıştı.

FIFA KARARINI VERDİ

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DHA'nın haberine göre FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, feshin haksız olduğuna kanaat getirerek, Galatasaray tarafından Omar Elabdellaoui'ye 2 Milyon 800 bin Euro ve işleyen faizin ödenmesine karar verdi.

45 GÜNDE ÖDEME YAPILMAZSA...

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Ayrıca 45 gün içinde ödenmediği takdirde kulübe transfer yasağı getirilmesine karar verileceği kaydedildi.

Galatasaray formasıyla 20 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 1 asist yapma başarısı göstermişti.


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