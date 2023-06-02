Son dakika: Galatasaray'a FIFA'dan büyük şok! '45 gün içinde transfer yasağı!'

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanına çıkmıştı. Sarı - kırmızılılar, Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakada sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmış ve şampiyonluğunu ilan etmişti. Galatasaray; büyük zaferin sevincini yaşarken, beklemediği bir şokla karşı karşıya kaldı.

DAVA AÇILMIŞTI

Sarı - kırmızılılara 17 Ağustos 2020'de katılan Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi, 1 Eylül 2022'de tek taraflı olarak feshedilmişti. Norveçli futbolcu bu durumun ardından Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etmiş ve dava açmıştı.

FIFA KARARINI VERDİ

DHA'nın haberine göre FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, feshin haksız olduğuna kanaat getirerek, Galatasaray tarafından Omar Elabdellaoui'ye 2 Milyon 800 bin Euro ve işleyen faizin ödenmesine karar verdi.

45 GÜNDE ÖDEME YAPILMAZSA...

Ayrıca 45 gün içinde ödenmediği takdirde kulübe transfer yasağı getirilmesine karar verileceği kaydedildi.

Galatasaray formasıyla 20 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 1 asist yapma başarısı göstermişti.



