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Son dakika Galatasaray'a ikinci müjde: Yusuf Günay da taburcu oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.03.2020 14:29 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedavisi gören Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay, taburcu olduğunu açıkladı

Son dakika Galatasaray'a ikinci müjde: Yusuf Günay da taburcu oldu

Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay, Fatih Terim ile birlikte taburcu olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yusuf Günay, "Bir hafta süren tedavi sürecim başarıyla tamamlanarak an itibariyle taburcu oldum. Ulus Liv Hospital doktorları ile sağlık personeline ve şifa dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

YUsuf Günay, 1 hafta önce Fatih Terim ile aynı hastanede tedavi altına alınmıştı.


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Galatasaray Yusuf Günay fatih terim taburcu oldu

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